Sorpreso mentre infrange il vetro di un'auto, 30enne fermato da un cittadino fino all'arrivo della polizia

Nella notte tra lunedì e martedì, alle 4.50, un equipaggio della polizia di Stato in servizio di “volante” della questura è intervenuto in via Rossi, dove un residente della zona aveva visto l’autore di un furto su un’autovettura in sosta (una Jeep Patriot) di proprietà di un suo amico (in quel momento assente), infrangere il vetro e impossessarsi di alcuni oggetti presenti all’interno.

In un primo momento il responsabile del furto è stato trattenuto sul posto dal testimone in attesa dell’arrivo della polizia, rendendosi disponibile ad attendere l'arrivo della volante. Ai poliziotti, arrivati sul posto, ha però dichiarato di essere assolutamente innocente. L’uomo accusato del furto, un cittadino originario della Costa d’Avorio (N. A. P. del 1993) è stato quindi perqusito sul posto dagli agenti che hanno trovato nelle sue tasche svariate carte di credito, un martello frangivetro, un coltello multiuso, una torcia e un orologio. In particolare, proprio l’orologio è stato riconosciuto come di sua proprietà da parte del titolare dell’autovettura in precedenza danneggiata, nel frattempo sopraggiunto sul posto, in seguito al trambusto avvertito in strada.

Pertanto l’orologio è stato restituito al legittimo proprietario, mentre il restante materiale veniva sequestrato. L’ivoriano è stato accompagnato in questura per accertamenti. L'uomo è stato identificato come un soggetto in regola con il permesso di soggiorno ma senza fissa dimora, con vari precedenti penali per vari furti e aggressioni ad altri immigrati commessi nel veronese.

I poliziotti, in seguito agli accertamenti sulle carte di credito, hanno scoperto che una di queste era di proprietà di un vicentino che – contatto dagli agenti – riferiva di averla lasciata all’interno di un’autovettura parcheggiata in via Rossi, il cui vetro anteriore era stato infranto nella stessa nottata. Pertanto le autovetture depredate in nottate erano almeno due.

L’ivoriano è stato quindi arrestato per furto aggravato e trattenuto nelle camere di sicurezza della questura in attesa della convalida con rito direttissimo previsto per la giornata di oggi. Nei suoi confronti sono in corso di emissione specifiche misure di prevenzione da parte del questore di Vicenza.