Non vede il vicino da giorni e allerta il 112: era in casa riverso a terra in stato confusionale

Nella serata di giovedì i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Schio, unitamente ai Vigili del fuoco del locale distaccamento, sono stati impegnati nel soccorso di un 60enne.

L'allarme è scattato dopo la telefonata al 112 di un cittadino che temeva per l’incolumità di un suo vicino di casa, che non vedeva da alcuni giorni. I carabinieri, dopo aver verificato che la macchina in uso all’uomo era parcheggiata nei pressi della propria abitazione e raccolto nell’immediatezza elementi tali da far ritenere che la stessa potesse trovarsi in casa, insieme ai Vigili del fuoco del distaccamento di Schio sono riusciti ad entrare all’interno dell’appartamento, rinvenendo così il 60enne riverso a terra, cosciente ed in stato confusionale.

I carabinieri ed i Vigili del fuoco lo hanno soccorso e, con l'ausilio di personale sanitario del 118, è stato trasportato per accertamenti presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Altovicentino di Santorso, non in pericolo di vita.



Fondamentale è stata la tempestiva richiesta di intervento pervenuta al numero di emergenza 112, che ha consentito di prestare assistenza ad una persona in difficoltà.