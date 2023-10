Ai domiciliari per spaccio, finisce in galera dopo che i carabinieri lo trovano con un coltello

I Carabinieri della Compagnia di Schio, nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio, in questi ultimi giorni hanno arrestato due persone in esecuzione di provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria e deferito in stato di libertà ulteriori tre soggetti. In particolare: · in Schio (VI), i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile nella mattina del

Due persone arrestate e due denunciate. È il bilancio dei controlli dei carabinieri della compagnia di Schio, effettuati nei giorni scorsi. La mattina di giovedì 26 ottobre i carabinieri hanno arrestato un 24enne di Schio in esecuzione di un provvedimento del magistrato di sorveglianza di Verona, nonché denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi poiché è stato trovato in possesso di un coltello a scatto, poi sequestrato, con lama lunga 9,5 centimetri. Il giovane, sottoposto a una misura alternativa al carcere, era stato denunciato nei giorni precedenti dai carabinieri della stazione di Valli del Pasubio poiché trovato in possesso di stupefacenti mentre si trovava presso il parco pubblico di Pievebelvicino. Il magistrato di sorveglianza, in relazione alla segnalazione pervenuta dai carabinieri, ha sospeso la misura in atto disponendo di associare il soggetto in carcere. L’arrestato è finito così al San Pio X a Vicenza. A Malo, invece, i carabinieri della locale Stazione, nella serata del 26 ottobre scorso, hanno rintracciato e arrestato un 34enne domiciliato a Isola Vicentina, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica di Vicenza, poiché condannato in via definitiva alla pena di mesi 7 di reclusione per i reati di truffa e furto, consumati nel 2017 a Marano Vicentino e Sarcedo. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato associato in carcere a Vicenza.

A Monte di Malo i carabinieri della Stazione di Malo hanno poi denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi un 24enne di Monteviale. Nella tarda mattinata di domenica 29 ottobre, è stata segnalata un’autovettura sospetta in contrada Cima. I militari, giunti tempestivamente sul posto, hanno rintracciato il mezzo segnalato, a bordo del quale sono stati identificati e controllati i due occupanti. Nel corso del controllo, è stato trovato un machete con lama lunga 45 centimetri, di cui non è stata fornita alcuna giustificazione circa il possesso. Per il 24enne, che si è assunto la titolarità dell’arma, è scattata la denuncia in stato di libertà alla procura della repubblica di Vicenza.

Infine a Schio, i militari, nella mattinata del 30 ottobre scorso, sono intervenuti presso un esercizio commerciale del centro dove era stata segnalata, al numero di emergenza 112, la presenza di una persona sospetta intenta ad asportare delle bottiglie di alcolici. I militari, giunti sul posto, ha rintracciato il giovane che, a seguito del controllo, è stato trovato in possesso di alcune bottiglie di alcolici, poco prima asportate all’interno dell’esercizio commerciale e occultate all’interno del proprio zaino. La perquisizione personale ha consentito inoltre di rinvenire un arnese rudimentale in ferro utilizzato per rimuovere le placche antitaccheggio, che è stato sequestrato. Per il giovane, un 34enne residente a Schio, è scattata la denuncia in stato di libertà per furto aggravato e porto abusivo di armi.