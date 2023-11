Pretende di essere pagato, scoppia la lite al distributore: 29enne colpito con un martello

Nel pomeriggio di mercoledì, un 29enne egiziano è stato aggedito e colpito con il manico di un martello da carpentiere nei pressi di un distributore di carburante di Vicenza, in strada Postumia.

Secondo quanto accertato dagli agenti della Squadra “Volanti”, intervenuti sul posto, l’aggressione è scaturita in seguito ad una discussione nata dalle pretese retributive per prestazioni lavorative che un 29enne egiziano rivendicava nei confronti di un 28enne italiano originario della provincia di Avellino. Dopo un’accesa discussione verbale il 28enne ha reagito colpendo il 29enne alla spalla con il manico di un martello da carpentiere.

L’uomo aggredito è stato poi soccorso dai sanitari del Suem 118 che gli hanno diagnosticavano un trauma cranico non commotivo ed una contusione alla spalla.

A seguito di indagine i poliziotti hanno denunciato l’aggressore per lesioni personali aggravate. Essendo già noto per essere stato responsabile di altri alterchi violenti, è stato raggiunto da un Foglio di via obbligatorio dal Comune di Vicenza per 2 anni.