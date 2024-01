Aggressione all'ex convivente e resistenza ai carabinieri, arrestato un 32enne

Nei giorni scorsi i carabinieri, a Isola Vicentina, hanno rintracciato ed tratto in arresto un 32enne a carico del quale la procura della Repubblica di Vicenza aveva emesso un ordine di esecuzione per la carcerazione per l’espiazione di una pena di mesi 3 e giorni 28 di reclusione, per intervenuta condanna definitiva per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e inosservanza del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. La notte del 4 settembre 2022, i militari della stazione di Malo erano intervenuti a seguito di una richiesta pervenuta al numero di emergenza 112 da parte di una giovane donna che aveva segnalato la presenza dell’ex-convivente che, nonostante sottoposto ad una misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, l’aveva seguita e aggredita. I militari intervenuti hanno tratto in arresto il giovane che, nell’occasione, oppose resistenza anche nei loro confronti.