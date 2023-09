Decluttering: ecco come liberarsi delle cose e perchè fa bene alla mente

Rimettere in ordine gli spazi vitali, liberandosi di ciò che non occorre più, rilascia una sensazione di benessere: tutto ciò che di materiale conserviamo, infatti, è correlato alla sfera emotiva e quando diventa ingombrante, è necessario lasciarlo andare via senza troppi ripensamenti. Anche se noi vicentini tendiamo a trattenere le cose pensando che saranno utili in futuro, ma spesso quando ci servono non le troviamo più.

Il decluttering è una tecnica che aiuta a mantenere la casa in ordine e a liberarsi degli oggetti inutili che occupano spazio. Il decluttering consiste nel rimuovere gli oggetti non necessari al fine di riordinare, sgombrare e guadagnare spazio.

Oggetti, vestiti o regali, con il trascorrere del tempo si accumulano in casa e ci privano dello spazio vitale soprattutto se viviamo in un ambiente piccolo.

Se ci rendiamo conto che non abbiamo più spazio per camminare o che l’armadio non si chiude più a causa della quantità di vestiti, allora è arrivato il momento di liberarci del superfluo e fare decluttering.

Privarci di ciò che ingombra, non è solo un modo per liberare spazio, ma una vera e propria filosofia di vita, che ci permette di avere benefici anche a livello interiore di mettere da parte il passato, di aprirci al futuro e a nuove possibilità.

Se non riusciamo più a trovare nulla, è giunto il momento di fare un po’ di declutering e riorganizzare i nostri spazi, vediamo come fare.

Cosa conservare e cosa buttare

A questo punto dobbiamo fare una vera e propria analisi degli oggetti. Capire se li utilizziamo periodicamente o meno. Se ci rendiamo conto che negli ultimi 12 mesi non li abbiamo usati, allora è arrivato il momento di liberarcene. Per quegli oggetti di cui siamo incerti possiamo stabilite un tempo massimo, circa un mese, entro il quale dobbiamo usarli, se non lo facciamo è giunto il momento di riservargli un uso alternativo.

Per agire nel rispetto dell’ambiente, è bene fare una selezione. Quindi prendiamo quattro scatole su cui scriviamo: da tenere, da riciclare, da regalare e da buttare. Anche se la procedura sembra lunga è un modo per capire cosa ci serve davvero. Se poi abbiamo difficoltà a liberarci di un oggetto, possiamo domandarci quanto siamo disposti a pagare per averlo. Così capiremo se per noi è importante o meno.

Se invece, vogliamo rinnovare casa e dargli un nuovo look, non dobbiamo fare altro che organizzare un incontro con le amiche in cui scambiare le cose che a loro non servono più.

Quando si amano i libri si fa fatica a separarsene, ma se abbiamo la libreria piena, possiamo decidere di donarli ad una biblioteca o ad un centro ricreativo, così da regalargli una nuova destinazione.

Ecco alcuni consigli su come fare il decluttering:

Iniziate da una scatola o una borsa capiente. Metteteci dentro degli oggetti che non usate da anni e di cui non avete bisogno. Lasciateli per circa una settimana e poi tornate alla scatola. Pensate a quante volte avete avuto in sette giorni la necessità di recuperare uno degli oggetti all’interno. Ebbene, se non è accaduto allora potete liberarvi del contenuto senza rimpianti.

Prendete più scatole per mettervi gli oggetti superflui suddividendoli in spazzatura, ciò che non si può riciclare o differenziare (cercate di riempirla il meno possibile); donazioni, vendite o scambi. Tutto ciò che potete regalare perché in ottimo stato oppure vendere nei mercatini dell’usato o nei siti online.

Organizzate anche swap party, per scambiare oggetti con amici e conoscenti.

Procedete una stanza per volta, senza farsi prendere dalla foga di liberare l’intero appartamento nella stessa giornata.

Considerate quali sono gli elementi che non corrispondono più al vostro gusto, ma anche oggetti e accessori che non utilizzate più da tempo.

Eliminate pochi, selezionati pezzi noterete un effetto istantaneo di armonia.

Come evitare di accumulare

Per evitare di avere nuovamente l’armadio o la casa piena, l’importante è non tornare ad accumulare. Una volta letto un giornale o un libro invece di accantonarli, dobbiamo smaltirli regalandoli o mettendoli nella raccolta differenziata.

Lo stesso vale per il guardaroba, lo shopping deve essere ponderato e dobbiamo acquistate solo quello che realmente indosseremo.

I vantaggi del decluttering

Avere una casa in ordine regala un senso di benessere, stimola la creatività, lo voglia di fare e il benessere.

Inoltre, avere tutto a portata di mano e scegliere subito i vestiti, ci permette di recuperare molto tempo la mattina e di limitare al minimo lo stress.

Prodotti online per fare decluttering

Manuale per realizzare il decluttering

Insegnare il riordino ai bambini

Scatole abiti

Contenitori con coperchio