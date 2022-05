Azienda di Asiago crea un sapone naturale e raccoglie fondi per i malati oncologici

Un sapone per la rinascita, HöbePergh si fa promotrice di una iniziativa benefica per l’Associazione Oncologica San Bassiano. L’azienda vicentina di cosmetici naturali, con radici nell’Altopiano di Asiago, crea un prodotto dalle caratteristiche di naturalità ed efficacia, il cui ricavato andrà interamente a sostenere i progetti a favore del benessere fisico e psicologico dei malati.

Il sapone sarà disponibile esclusivamente nella giornata di venerdì 20 maggio, dalle ore 17 alle 21, nel negozio HöbePergh di via Jacopo Da Ponte a Bassano del Grappa. Per l’occasione lo store monomarca, di recente apertura, si tingerà di rosa, per immergersi nella bellezza del mondo femminile al quale molte delle attività dell’associazione sono dedicate. Fra tutte, il défilé della rinascita, esperienza terapeutica, nata per diffondere il messaggio che la malattia non e? un ostacolo alla bellezza.

Davide Bertossi, ad di HöbePergh: “Love Yourself è la filosofia dei nostri prodotti. Amare se stessi significa anche fare prevenzione, avendo cura del proprio corpo e del proprio spirito. Spero che questa piccola iniziativa a sostegno della preziosa attività dell’Associazione Oncologica San Bassiano possa contribuire a migliorare la qualità della vita di alcune persone impegnate in un percorso di rinascita”.

“La nostra associazione, attiva nel territorio, ha bisogno di risorse per aiutare i malati di tumore che si rivolgono a noi e che sono soprattutto donne - spiega Gianni Celi, presidente dell’Associazione Oncologica San Bassiano – Offriamo un sostegno a 360 gradi, dal supporto economico per chi è in difficoltà a causa della malattia a quello fisico con alcune figure di fisioterapista e nutrizionista fino a quello psicologico, grazie alle numerose iniziative rivolte al benessere della persona, dall’arteterapia all’ippoterapia, dall’ortoterapia ai corsi di tai-chi, yoga e danza. Rimanendo nel campo della bellezza, alla quale questa iniziativa si ispira, ricordo le sfilate di moda, un atto terapeutico molto potente per le pazienti che vi partecipano”.

“Abbiamo bisogno di grandi imprenditori ma soprattutto di uomini generosi che mettano al servizio degli altri la loro intraprendenza e la loro creatività - dichiara Marco Fioravanzo, consigliere dell’Associazione Oncologica San Bassiano – La campagna HöbePergh è una di quelle iniziative che ci riempie di entusiasmo e che rispecchia a pieno il nostro motto: fare del bene fa star bene”.

Associazione Oncologica San Bassiano onlus

L’Associazione Oncologica San Bassiano onlus nasce nel 2004 per implementare il personale medico del reparto di oncologia e successivamente per formare volontari e offrire servizi a supporto del paziente oncologico del territorio. L’Associazione accompagna il paziente e la famiglia durante e dopo il percorso terapeutico, aiutandoli nella ripresa con attività varie e gratuite. Per conseguire le proprie finalità, i primi interlocutori sono i vertici dell’Azienda sanitaria locale Ulss 7 Pedemontana Distretto 1, di Bassano del Grappa ed Asiago; poi i responsabili del Distretto ospedaliero e del Nucleo di Cure Palliative della stessa Azienda. L’Associazione, inoltre, si confronta con la struttura del reparto di oncologia dell’ospedale “San Bassiano”, i medici di base del territorio, i sindaci e gli assistenti sociali. L’attività è realizzata attraverso il prezioso aiuto dei volontari, formati con corsi specifici, che dedicano il loro tempo, o a contatto diretto con le persone che necessitano di aiuto, o rendendosi disponibili per promuovere, organizzare e sostenere tutte le iniziative a supporto dell’associazione. L’Associazione Oncologica San Bassiano-Onlus propone diverse attività ai pazienti allo scopo di offrire a tutti la possibilità di migliorare la qualità della vita, favorendo il benessere fisico e psicologico leso dal difficile percorso di malattia.

HöbePergh

Soluzioni di bellezza efficaci e certificate, con brevetti unici ed innovativi mai finora utilizzati in ambito cosmetico. HöbePergh, con oltre 24 anni di esperienza, ha reinventato il concetto di naturale, attraverso ricerca, sperimentazione ed innovazione fitoterapica, partendo da un ambiente unico al mondo, quello dell’Altopiano di Asiago, ricco di piante alpine officinali con principi attivi ineguagliabili. Le produzioni a basso impatto ambientale e l’utilizzo di ingredienti naturali nelle formulazioni garantiscono prodotti 100% sostenibili che, grazie anche alle moderne biotecnologie, risultano fortemente efficaci. Oltre ad ingredienti del territorio e a metodi di estrazione ancestrali, HöbePergh ha attivato importanti partnership con aziende italiane di eccellenza, sviluppando brevetti internazionali esclusivi ed innovativi in ambito cosmetico, basati sull’utilizzo del biotech e delle proprietà uniche del germoglio di riso integrale.

Cocktail a sostegno della campagna in programma in negozio venerdì 20 maggio dalle 17 alle 21.

20 Maggio 2022

Ore 17.00 – 21.00

HöbePergh Store

Via J. Da Ponte 38

Bassano del Grappa (VI)