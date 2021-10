Cos'e il localizzatore per cani e gatti

Con questo nuovo dispositivo non lo perderai più, ecco come funziona

Quando sono all'aperto i cani amano correre e esplorare posti sconosciuti. Questa loro curiosità li può portare ad allontanarsi troppo dal loro padrone.

Quindi per averlo sempre sotto controllo e non rischiare di perderlo si può applicare al collare un tracker. Adatto ai cani e gatti può essere usato anche per altri animali, in un attimo consente di sapere sempre dove si trova il vostro animale domestico.

E' un dispositivo che unisce la localizzazione GPS in tempo reale e il monitoraggio dell'attività motoria. Una tecnologia, frutto di 5 anni di studio, pensata e realizzata per gli amanti degli amici a 4 zampe. Dovete solo collegarlo allo smartphone e in tempo reale avrete la mappa digitale.

Oltre a sapere dove si trova, riuscirete a capire tutte le zone i cui è stato. Grazie alla modalità live riceverete la posizione aggiornata ogni 2-3 secondi. Per controllare ogni spostamento, potete creare un recinto virtuale e riceverete una notifica se il cucciolo si allontana troppo o entra e esce dal recinto. Il collare GPS è impermeabile al 100%, perfetto per tutti gli animali, può essere agganciato facilmente al collare.

