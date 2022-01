Dolcissimi mici in adozione a Vicenza

Non c'è niente di più forte del legame tra l'uomo e i gatti, e questo amore a prima vista dura da secoli. Un gatto può richiedere attenzioni ed energie, ma se si decide di adottarne uno i benefici sono moltissimi. Pronto ad accoglierci quando torniamo a casa dal lavoro, a fare le fusa quando lo coccoliamo, arricchisce ogni persona con la sua amicizia e il suo affetto incondizionato. In poche parole, la vita è più bella in compagnia di un gatto!

Alcuni gattini sono stati, purtroppo, abbandonati e cercano casa. Uno più bello dell'altro. Se desideri un amico a 4 zampe sei nel posto giusto, vogliamo presentarti alcuni dei mici del Rifugio Enpa Thiene Schio che non aspettano altro che di essere adottati.

PAPILLON



Ha 4 mesi, è un gattino super affettuoso, bellissimo e adatto veramente a tutti.

Quando ti vede vuole solo giocare.

Trovato a Breganze, nato da gatta che qualcuno ha abbandonato per strada.

Per info 3472796801

TOPOLINA

E' una micetta giovanissima intelligente e simpatica, molto coccola, con un bel caratterino. È sterilizzata e vaccinata. Da novembre vive assieme alla gatta Ross in un appartamento che non è la sua casa, perché la sua mamma umana è malata, e deve curarsi e non può tenerle. Aiutatela. Merita una casa vera! Per adozione Alessia 3497462944

MAYA

Era stata catturata in colonia a 3 mesi, ora ne ha 12, ci ha messo molto a fidarsi, rimane una gattina timida, adatta a una famiglia paziente, ma quando inizia a fare le fusa non la smette più! È sterilizzata.

Thiene, Schio Ente Nazionale Protezione Animali

E.N.P.A. è la più antica e importante associazione animalista italiana. Fondata da Giuseppe Garibaldi nel 1871, ENPA svolge oggi la sua attività in tutti i settori per la tutela, il benessere e la protezione degli animali.

Cosa fa ENPA Thiene – Schio

ENPA Thiene Schio, con più di 200 soci e numerosi volontari, segue il territorio dei 32 comuni dell’alto vicentino e si occupa in particolare di: