Esposizione internazionale ANFI, sfilano anche i gatti vicentini

Bellezza e solidarietà accendono le festività natalizie 2023. È partito il conto alla rovescia. Il regno felino sarà protagonista del ponte dell’Immacolata. Il 9 e 10 dicembre, a Selvazzano Dentro (Padova), arriveranno centinaia di gatti di razza provenienti da tutta Europa, in particolare da Francia, Croazia e Slovenia. Vicenza porterà in expo Bengala, Persiani, British e Maine Coon. Negli impianti sportivi di Selvazzano Dentro, veri e propri campioni si contenderanno lo scettro, compresi i vincitori del titolo mondiale di Strasburgo. Star pronte a conquistare il pubblico e a raccogliere pappe e fondi per i mici meno fortunati.

Negli impianti sportivi di Selvazzano Dentro, centinaia di esemplari e campioni da Italia, Francia, Croazia e Slovenia. Ingresso bambini gratis fino ai 6 anni. Ridotto a 5 euro.

Torna l’esposizione internazionale organizzata dalla sezione veneta di ANFI, Associazione Nazionale Felina Italiana. Quest’anno con uno scopo solidale. La due giorni, infatti, sarà una bella occasione per vivere i primi giorni di festa in famiglia. Grandi e piccoli potranno vedere mici di tutte le razze, i più bei cuccioli e adulti d’Europa. E, allo stesso tempo, sostenere i gattili e le colonie feline padovane.

Solidarietà. In Expo sarà presente uno stand dove verranno raccolti cibo, lettiere, sabbia che verranno donati alle associazioni del territorio. Un bel regalo di Natale per i gatti di strada, mici che attendono di essere adottati e di trovare una famiglia. Tutti i visitatori potranno portare con sé qualcosa da lasciare allo stand, così come sarà possibile comprare direttamente all’interno della manifestazione. Ma non solo. Parte del ricavato dell’Esposizione internazionale sarà devoluto ai gattili per coprire le spese mediche straordinarie, come vaccinazioni e interventi chirurgici.

“Come allevatori vogliamo sostenere anche i mici meno fortunati e le associazioni che tanto si prodigano per salvare i gatti di strada - afferma la presidente Anfi del Veneto Laura Bocchi -. Fin da inizio mandato mi sono impegnata affinchè Anfi Veneto, associazione che conta 200 soci nelle 7 province della nostra regione, aiutasse tutte quelle realtà che si occupano dei felini. Colonie e gattili sono riconosciuti dalla legge ma non hanno sostegni economici, crediamo quindi sia importante che gli allevatori contribuiscano necessariamente anche a salvare i mici abbandonati, sostenendo il lavoro di tanti instancabili volontari. L'appello che voglio lanciare è che ogni allevatore, quando vende un cucciolo, inviti i nuovi proprietari a recarsi in un gattile e adottare lì un gatto come ulteriore nuovo membro della famiglia”.

Expo. Durante i due giorni saranno presenti dai buffi British e Devon Rex, agli enormi Maine Coon, fino ai leopardati Bengal, e ancora Certosini, Sphynx, Norvegesi delle Foreste, Blu di Russia. Un tripudio di bellezza ed eleganza. Un’opportunità per vedere da vicino magnifici esemplari così come per chiedere informazioni, curiosità ad allevatori e veterinari esperti. Il pubblico potrà assistere anche alle sfilate e ai giudizi che vedranno impegnata una giuria internazionale, formata da Britta Busse dalla Germania, Marek Chadaj e Miroslaw Skotarczyk dalla Polonia, Gianfranco Mantovani e Alessandro Ghibaudo dall’Italia. Oltre a due allievi giudici in formazione. I visitatori parteciperanno alle premiazioni in diretta e ai Best in Show, che coinvolgeranno soprattutto i più piccoli.

Stand. All’interno della expo, che si terrà negli impianti sportivi “Antonio Ceron”, in via Euganea 52, saranno presenti anche stand che esporranno simpatici gadget e accessori, l’occasione giusta per iniziare a pensare ai regali di Natale o per acquistare qualcosa da devolvere ai gattili. Così come spazi dove sarà possibile chiedere consigli e pareri su una corretta alimentazione per i propri amici a quattro zampe. All’interno della mostra felina sarà presente anche un punto bar e ristoro.

Biglietti e orari

L’esposizione sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 18, con orario continuato. Il biglietto è gratuito per i bambini fino a 6 anni, per i portatori di invalidità dal 75% e per i tesserati Anfi; ridotto a 5 euro per i ragazzi dai 6 ai 12 anni, per gli universitari muniti di tessera e documento di riconoscimento e per gli over 70; 8 euro l’ingresso intero.

Per evitare code o inutili attese, è aperta la biglietteria online al link https://www.ticketgate.it/festival/international-cat-show-anfi-veneto/.