Cani in adozione a Vicenza: Cupido e le trovatelle sognano una famiglia

Se si desidera veramente un cane, non è necessario che sia di razza: un meticcio può essere un vero amico, capace di dare moltissimo senza chiedere niente di speciale in cambio, se non il vostro amore e il vostro rispetto.

Un cane di canile che deve tornare a casa con te, è felice, cerca per essere coccolato, la relazione che si stabilisce con lui è unica e ti fa sentire speciale. I cani ti scelgono, e quando lo fanno per loro non c'è nessun altro al mondo.

Un cane è una compagnia straordinaria, non parlano ma sono una presenza e una compagnia dall’intensità e profondità quasi impossibili da descrivere a parole. Con un amico a 4 zampe si chiacchiera, si gioca, si comunica, si va in giro, non ci si sente mai più soli.

Cani in adozione a Vicenza

CUPIDO in canile con questo freddo



È davvero freddo!!! E le temperature scenderanno. Lui ama il tepore della casa e cerca la famiglia giusta.

È un giovanotto di circa un anno davvero molto affettuoso.

Ha una storia molto triste, era tenuto a catena ma per fortuna è stato recuperato ed avrà tutto il tempo per vivere una vita piena di amore.

Cupido è di taglia media,bravo al guinzaglio e adatto ad una persona attiva.

Per informazioni 3472796801 sms WhatsApp

Le cagnoline trovatelle arrivate dalla Bosnia

Lei è Anita, 7 mesi, taglia medio piccola, molto coccolona ma, anche vivace come tutti i cucciolotti.

È vaccinata, sverminata, microcippata, con documenti in regola.

Cerca famiglia che le faccia dimenticare l'inferno che ha vissuto.

Per informazioni 3472796801 sms WhatsApp

ENPA Thiene · Schio

Indirizzo: Piazza A. Moro, 4 · Zanè (VI)

Adozioni di cani e ritrovamento cani

Email: thiene@enpa.org

Telefono: 347 27 96 801 · Chiamare dopo le 16 e in caso di mancata risposta inviare sms o Whatsapp per essere richiamati.

Adozioni di gatti

Email: thiene@enpa.org

Telefono: 349 746 29 44- In caso di mancata risposta inviare sms o Whatsapp.