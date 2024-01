I Coscritti della Classe 2004 di Enego

Gallery





Quest’anno sono i coscritti della classe 2004 che hanno animato per i primi giorni dell’anno le vie del paese di Enego con canti e “rumori” della tradizione eneghese che si protrae ormai da moltissimi anni. Il tutto, come da tradizione è iniziato il primo giorno dell’anno con una speciale messa presso il Duomo di Santa Giustina, celebrata dal Parroco, Don Federico Meneghel, in presenza dei Coscritti, che hanno animato la messa con varie mansioni in aiuto al Parroco, conclusa la messa, non poteva assolutamente mancare il momento di festa con famigliari e amici dei Coscritti, che si sono riuniti tutti assieme per un brindisi e per qualche foto ricordo nel sagrato del Duomo. Da li i giovani ragazzi, che festeggiano l’anno in cui compiranno i 20 anni, si sono trattenuti per le vie del pese con canti e balli fino a sera, dove verso le 18:00 si sono riuniti presso la splendida Piazza San Marco per un momento conviviale con i loro paesani e in presenza del Sindaco, Marco Frison, che ha portato i saluti dell’amministrazione. La trazione ha voluto però che i ragazzi proseguissero la loro festa fino a tardi, e per questo la festa è continuata nella splendida perla dell’Altopiano anche nei giorni successivi, tra canti, balli e spettacoli pirotecnici, animati sempre dal sorriso della gioventù della classe 2004.