Laboratorio di caseificazione con presentazione corsi

Mercoledì 11 maggio dalle ore 14:30 alla sede di Bassano del Grappa l'ITS Academy Agroalimentare Veneto presenta i suoi corsi biennali di alta formazione post diploma con un approfondimento sul corso "Agribusiness manager per le produzioni collinari e montane".

Si potrà svolgere una attività pratica di laboratorio di caseificazione e conoscere il corso che ti specializza nel settore lattiero-caseario:

14:30 Visita guidata all'azienda agraria dell’Istituto Parolini e presentazione del corso

15.00 Avvio laboratorio di caseificazione

15.30 Spostamento in laboratorio analisi alimenti per prova pratica di analisi

16.00 Conclusione laboratorio con caseificazione della Casatella Al termine dell’attività sarà possibile conservare un piccolo campione di Casatella

Studiare e specializzarsi nelle produzioni collinari e montane vuol dire adottare buone pratiche per produzioni sostenibili nel settore zootecnico da latte bovino e ovicaprino, per attività agro-montane di produzioni frutticole e di piccole produzioni locali e promuoverle per un turismo sostenibile.

ITS Academy Agroalimentare Veneto per il biennio 2022-2024 offre 5 indirizzi di studio: - Agrifood manager per il marketing territoriale e UNESCO a Conegliano (Tv) - Agritech manager per l'innovazione agroalimentare a Castelfranco Veneto (Tv) - Agribusiness manager per le produzioni biologiche a Padova e Buttapietra (Vr) - Agrifood & marketing manager a Verona - Agribusiness manager per le produzioni collinari e montane a Bassano del Grappa (Vi) Due anni di specializzazione che prevedono lezioni in campo, laboratori, partecipazione a manifestazioni, collaborazioni a progetti con le imprese e 900 ore di stage in azienda: la pratica che offre competenze subito spendibili nel mondo del lavoro. A distanza di un anno della fine del biennio i corsi co-progettati con le aziende, hanno un tasso di occupazione superiore all'84%.

Per partecipare all'Open day... in campo bisogna iscriversi entro il 6 maggio a itsagro.veneto@gmail.com o telefonare al numero 392.3085842. Per ulteriori informazioni: itsagroalimentareveneto.it