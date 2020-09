Finanza sostenibile: webinar al Cuoa

Questa settimana prenderanno il via i Finance Days di CUOA Business School: il 22, 24 e 29 settembre il CUOA promuove 3 sessioni online gratuite dedicate alla condivisione di scenari, obiettivi, esperienze, punti di vista dei diversi attori coinvolti nei processi della finanza sostenibile, con una prospettiva sia globale che locale. Nella prima sessione verrà inquadrato il fenomeno della finanza sostenibile per delineare un perimetro istituzionale e normativo. Nella seconda sessione verrà data la parola alle aziende, che condivideranno il loro approccio al tema della finanza sostenibile. Nella terza sessione verranno condivisi approcci ed esperienze del mondo delle banche e degli intermediari finanziari, anche attraverso l'analisi di possibili modelli di misurazione e valutazione.

Dal 22 al 29 settembre sono previsti gli appuntamenti online di CUOA Business School dedicati al tema della finanza sostenibile. I Finance Days 2020 sono pensati per condividere scenari, obiettivi, esperienze, punti di vista dei diversi attori coinvolti nei processi della finanza sostenibile, con una prospettiva sia globale che locale. È una prospettiva concreta con cui devono confrontarsi non solo i grandi player aziendali, ma anche i diversi soggetti dell’economia locale. Parliamo di un cambiamento trasversale che impone ai manager della finanza un allargamento di visuale in termini strategici e operativi anche attraverso adeguate forme di reportistica, KPI per la valutazione e misurazione delle possibili declinazioni di una finanza interpretata in chiave sostenibile.

Programma: