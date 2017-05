Gli spettacoli teatrali a Vicenza e provincia: la guida per il weekend

LA GUIDA DEGLI EVENTI PER IL WEEKEND A VICENZA E PROVINCIA

Anche se la stagione teatrale 2016-2017 sta volgendo al termine, sono in programma alcuni spettacoli teatrali nel vicentino tra sabato 6 e domenica 7 maggio.

CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI TEATRALI:

I DIALOGHI DEGLI DEI. Sabato alle 21 al Liceo "Trissino" di Valdagno andrà in scena in prima regionale lo spettacolo "I Dialoghi degli Dei" con Massimiliano Civica e "I Sacchi di Sabbia" per la rassegna "Finisterre 2016-2017": la rappresentazione si basa sui racconti dello scrittore greco Luciano, dove viene tratteggiata in modo ironico la cosmogonia classica, come gli scontri “familiari” tra Zeus e Era, i pettegolezzi tra Dioniso, Ermes ed Apollo, che resistono alla sfida del tempo (ingresso a 5 euro). In precedenza alle 17 ci sarà il laboratorio teatrale "Classico?" sempre a cura della compagnia "I Sacchi di Sabbia".

LA PALLA AL PIEDE. Sabato alle 21 è in programma al Teatro Cà Balbi di Bertesinella a Vicenza la commedia brillante "La Palla al Piede" di G. Feydeau a cura del gruppo teatrale Arca: la vicenda è ri-ambientata a New York nel 1935, fondendo insieme recitazione, ballo e musica, sullo stile del “Vaudaville” statunitense degli anni ’30 con i più grandi successi dell’epoca in stile blues, swing e boogie woogie. Biglietti: 4 euro ridotto - 8 euro intero.

CASSANDRA. Sabato alle 21 andrà in scena lo spettacolo "Cassandra" di Christa Wolf a cura del Teatro della Cenere con Elisabetta Luise al CS Bocciodromo di Vicenza per il festival "Il Corpo della Crisalide": il monologo teatrale è il primo capitolo della "Trilogia Pagana", a cui seguiranno le "Troiane" (venerdì 19 maggio alle 19) le "Baccanti" (venerdì 26 maggio alle 21). Ingresso a 5 euro.

I QUATTRO MOSCHETTIERI IN AMERICA. Domenica alle 16 presso il Cortile di San Lorenzo a Valdagno la compagnia "I Sacchi di Sabbia" presenterà lo spettacolo “I Quattro Moschettieri in America” in prima regionale per la rassegna "Finisterre 2016-2017": la rappresentazione, ambientata nell'America degli anni Trenta, vedi gli eroi del romanzo di Dumas trovarsi tra gangster, pupi e sparatorie per il sogno di una nuova grandezza, che solo il cinema potrà soddisfare. Ingresso a 5 euro.

ELENCO TEATRI