"StrAVicenza 2018": la più importante corsa agonistica d'Italia sui 10 chilometri

Domenica 18 marzo ritorna la "StrAVicenza 10 km - trofeo Centro commerciale Palladio”, giunta alla diciottesima edizione che, come di consueto, coinciderà con la domenica senz’auto “Bentornata primavera. La partenza avverrà alle 10 da viale Roma per tutti i partecipanti. Gli agonisti precederanno gli iscritti alla non competitiva.

Il punto di arrivo dei 10 chilometri sarà in viale Dalmazia, mentre i percorsi brevi di 2 e 4,5 chilometri si concluderanno all’interno del Giardino Salvi dove è allestito lo stand de “La Centrale del Latte” con animazione a base di Jazzercise.

Prende forma con la StrAVicenza, il progetto Europeo “Hepness – Healthy Environment Promotion andEcosystem Services Support for ACTIVE CITIES development” cofinanziato dal programma Erasmus + Sport e dedicato all'organizzazione di iniziative mirate a sostenere la realizzazione di una “grande palestra a cielo aperto”.

Le iscrizioni: Per quanto riguarda la gara agonistica le iscrizioni base sono scadute mercoledì 14 marzo. Per iscriversi alla marcia non compettiva, la quota è di 4 euro (con diritto a tagliandino, servizio ristoro, servizio medico); per i minori di 14 anni è di 2 euro. È disponibile il servizio di custodia borse nei pressi del punto partenza (ex Bar Moresco) al costo di 1 euro .

La StrAVicenza 2018 avrà come anteprima sabato 17 marzo l’ottava edizione di Ultrabericus sulla distanza di 65 chilometri di gara, entrata da quest’anno nel calendario Fidal e che è stata scelta dalla FederAtletica nazionale, quale selezione per le maglie azzurre in vista dei mondiali di Trail Running che si svolgeranno in Spagna. La StrAVicenza rappresenta la più qualificata gara agonistica d’Italia sulla distanza dei 10 chilometri e la più importante manifestazione podistica del vicentino, contendendosi a livello regionale un posto tra i primi dieci “top event” che hanno in testa le maratone internazionali di Venezia, Treviso, Verona e Padova. La manifestazione, che sarà aperta a tutti, consentirà di correre o passeggiare lungo le vie del centro storico grazie anche alle diverse distanze previste.

La gara agonistica si svolgerà sulla distanza dei 10 chilometri. Per la versione non competitiva ci saranno percorsi di 2 chilometri (dedicato in particolare ai bambini, ai disabili e agli anziani), di 4,5 chilometri e di 10 chilometri per i più "preparati", con la possibilità di scegliere la distanza da percorrere anche durante la corsa. StrAVicenza dal 2017 ha preso il nome di “StrAVicenza 10km” riferito alla distanza dei 10 km. Questo per distinguere la denominazione della “StrAVicenza 21km”, evento di Mezza Maratona che si svolge in settembre dal 2014.

Sono attesi oltre 1000 atleti agonisti in linea con le ultime edizioni (anche per la concomitanza con altri eventi come la stessa Ultrabericus e un recupero di una gara regionale CSI di Corsa Campestre) con in prima fila gli azzurri delle Fiamme Oro Padova, Pietro Riva e Daniele D’Onofrio. L’obiettivo della StrAVicenza 2018 sui 10km, è confermare e magari superare lo storico e straordinario record dei 10.000 iscritti ottenuto nel 2012. Per la versione agonistica si attendono i grandi nomi dell’atletica nazionale ed internazionale a partire dai rappresentanti del gruppo sportivo della polizia di Stato, le Fiamme Oro, affezionati all’evento vicentino. Tra gli atleti di casa gli azzurrini Rebecca Lonedo e Massimo Guerra (entrambi portacolori dell’ASD Atletica Vicentina Despar) saranno particolarmente competitivi. Testimonial d’eccezione dell’evento sarà il campione olimpico, Gelindo Bordin, che proprio nel 2018 celebra il trentennale dalla vittoria a cinque cerchi ottenuta a Seul nel 1988. Si tratta di un traguardo prestigioso quello del 2018 che consente all’evento di spegnere 18 candeline e diventare così “maggiorenne”, con un ruolo sempre più rilevante nel movimento del running nazionale.

Anche per quest'edizione StrAVicenza sarà la prima tappa del circuito “Vicentia Running” (nato nel 2012) che raggruppa le principali manifestazioni podistiche agonistiche della provincia berica in un trofeo, che premia i runners più assidui e le società più presenti nelle sette tappe. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.