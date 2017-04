Schio: gli appuntamenti da mercoledì 13 a martedì 25 aprile

Da mercledì 19 a martedì 25 aprile sono previsti numerosi appuntamenti a Schio tra incontri, conferenze, laboratori, mostre, eventi sportivi, mercatini, spettacoli, teatro e cinema

Il calendario degli eventi:

MERCOLEDI' 19 APRILE

ore 10: Mostra "Alla Scoperta del Caolino" (8 aprile - 3 giugno 2017) alla Biblioteca Renato Bortoli in via Carducci 33 a cura dell'Associazione Amici del Museo Geomineralogico e del Caolino di Schio

ore 10: Mostra "La strada delle gallerie ha 100 anni" a Palazzo Fogazzaro

ore 16: Mostra “Oltre l'Uomo: da Leonardo alle Biotecnologie” al Lanificio Conte Shed

ore 16.30: Fate Per Gioco - "Il Gioco Ovunque" al Parco Arcobaleno Santa Croce - Partecipazione gratuita. In caso di pioggia allo spazio allo Gioco presso Palazzo Toaldi Capra

ore 20.30: Incontro "Una prospettiva di rinascita - Teodoro Custodero" in via Pasubio 52

ore 20.30: Gara 2 Semifinale Scudetto Serie A1 di basket femminile: Famila Schio- Passalacqua Ragusa al PalaRomare

ore 21: Incontro "Il Distretto Biomedicale Mirandolese si racconta" al Lanificio Conte Shed

GIOVEDI' 20 APRILE

ore 10: Mostra "Alla Scoperta del Caolino" (8 aprile - 3 giugno 2017) alla Biblioteca Renato Bortoli in via Carducci 33 a cura dell'Associazione Amici del Museo Geomineralogico e del Caolino di Schio

ore 10: Mostra "La strada delle gallerie ha 100 anni" a Palazzo Fogazzaro

ore 16: Mostra “Oltre l'Uomo: da Leonardo alle Biotecnologie” al Lanificio Conte Shed

ore 17.30: Laboratorio "Dance Well ricerca e movimento per il Parkinson" al Teatro Civico (ogni giovedì) - Infoline: 0445.525577

ore 20: Naturolandia: "Fiuto il Pericolo! Dalla Rete al Parco Giochi: Fiutare i Reali Pericoli per Proteggere i Nostri Bambini" - Incontri formativi per genitori ed educatori allo Spazio Gioco in via G.B. Conte presso Palazzo Toaldi Capra - Iscrizione obbligatoria via e-mail o sms: info@naturolandia.it tel. 388.0961096

ore 20.15: Conferenza "Un sogno per sè stessi" al Teatro dell'Oratorio Salesiano con offerta libera per i sogni dei ragazzi dell'Oratorio Salesiano di Aleppo - Relatori: Paolo Trentin, Silvia Dalla Vecchia, Sebastiano Zanolli, Andrea Mazzacavallo - Evento organizzato dal Liceo Zanella nell'ambito del progetto "Impresa in Azione". Informazioni: www.nemmenopersogno.altervisa.org -nemmeno.per.sogno.spa@gmail.com

ore 21: "Schio Grande Teatro" - Spettacolo "Mariti e Mogli" con Monica Guerritore e Francesca Reggiani al Teatro Astra

VENERDI' 21 APRILE

ore 10: Mostra "Alla Scoperta del Caolino" (8 aprile - 3 giugno 2017) alla Biblioteca Renato Bortoli in via Carducci 33 a cura dell'Associazione Amici del Museo Geomineralogico e del Caolino di Schio

ore 10: Mostra "La strada delle gallerie ha 100 anni" a Palazzo Fogazzaro

ore 16: Mostra “Oltre l'Uomo: da Leonardo alle Biotecnologie” al Lanificio Conte Shed

ore 16.30: Naturolandia - "Il Segugio Acchiappa-Odori" - Incontri per bambini 3-10 anni allo Spazio Gioco in via G.B.Conte presso Palazzo Toaldi Capra

ore 20.30: "La Danzatrice con i Cembali di Antonio Canova: Genesi e Recupero di un Capolavoro" - Italia Nostra - 36° Circolo di incontri 2017 per la tutela dell'uomo e dell'ambiente - Sala degli Affreschi a Palazzo Toaldi Capra

ore 21: Concerto di Carmen Consoli al Teatro Astra

ore 21: Museo dei trenini - "Il mondo del treno in miniatura" alla C.A.S.A. in via Baratto - Aperto i venerdì feriali dalle 21 alle 23 e la prima domenica del mese - Infoline: 0445.691392

ore 21: Spettacolo teatrale "Tanto baridon par ninte" - Commedia in lingua veneta al Teatro Salesiani - Ingresso gratuito

SABATO 22 APRILE

Sagra a Cà Trenta (22 aprile - 1 maggio)

ore 10: Mostra "Alla Scoperta del Caolino" (8 aprile - 3 giugno 2017) alla Biblioteca Renato Bortoli in via Carducci 33 a cura dell'Associazione Amici del Museo Geomineralogico e del Caolino di Schio

ore 10: Mostra "La strada delle gallerie ha 100 anni" a Palazzo Fogazzaro

ore 10: Mostra “Oltre l'Uomo: da Leonardo alle Biotecnologie” al Lanificio Conte Shed

ore 15: Museo Geomineralogico e del Caolino in via Rovereto 21 - Ex Caserma Cella - Aperto il sabato dalle 15 alle 18 - Info: museogeomineralogico@gmail.com

ore 15: Sala espositiva Tito Caporali - Ex Caserma Cella - Sede Associazione IV Novembre ricercatori storici - via Rovereto 21/a - Aperto sabato pomeriggio dalle 15 alle 18 - Info: www.4novembre.it

ore 16: "I Sabati Dell'arte: La vita in Villa di Angelo Caldogno" a Palazzo Toaldi Capra a cura di Silvia Anapoli - Ingresso libero

ore 16.30: Naturolandia - "Annusiamo e Piantiamo Fiori e Piante Aromatiche" - Incontri per bambini e mamma/papà (3-10 anni) - Spazio Gioco in via G.B.Conte presso Palazzo Toaldi Capra - Iscrizione obbligatoria via e-mail o sms: info@naturolandia.it - 388.0961096

ore 20: Proiezione del film "Moglie e Marito" al Cineforum Altovicentino

ore 20.30: Spettacolo "Arte, Donna e Musica" sul mondo femminile al Teatro Civico

DOMENICA 23 APRILE

Sagra a Cà Trenta (22 aprile - 1 maggio)

Giornata mondiale del libro

ore 9: "Collezionando a Schio" - Mercatino di antiquariato, vintage, collezionismo e hobbistica in piazza Almerico da Schio

ore 10: Mostra "Alla Scoperta del Caolino" (8 aprile - 3 giugno 2017) alla Biblioteca Renato Bortoli in via Carducci 33 a cura dell'Associazione Amici del Museo Geomineralogico e del Caolino di Schio

ore 10: Mostra "La strada delle gallerie ha 100 anni" a Palazzo Fogazzaro

ore 10: Mostra “Oltre l'Uomo: da Leonardo alle Biotecnologie” al Lanificio Conte Shed

ore 10: 1^ Mostra Scambio Modellismo e Collezionismo (monete, francobolli, modellini di auto d'epoca)

ore 16: Proiezione del film "Moglie e Marito" al Cineforum Altovicentino

ore 17: Concerto "Scambiamoci le voci" - Coro Ciovanile Città di Schio - Poleo di Schio in via San Giorgio

LUNEDI' 24 APRILE

ore 10: Mostra "Alla Scoperta del Caolino" (8 aprile - 3 giugno 2017) alla Biblioteca Renato Bortoli in via Carducci 33 a cura dell'Associazione Amici del Museo Geomineralogico e del Caolino di Schio

Sagra a Cà Trenta (22 aprile - 1 maggio)

ore 19: Proiezione del film "I Cancelli Del Cielo" al Cineforum Altovicentino

MARTEDI' 25 APRILE

Sagra a Cà Trenta (22 aprile - 1 maggio)

ore 7: "Collezionando a Schio" - Mercatino di antiquariato, vintage, collezionismo e hobbistica in piazza Almerico da Schio

ore 8: Pedalata delle Rose

ore 8.15: Celebrazione del 72° Anniversario della Liberazione a Schio con ricordo dei caduti più il corteo e alzabanidiera

ore 10: Mostra "Alla Scoperta del Caolino" (8 aprile - 3 giugno 2017) alla Biblioteca Renato Bortoli in via Carducci 33 a cura dell'Associazione Amici del Museo Geomineralogico e del Caolino di Schio

ore 10: Mostra “Oltre l'Uomo: da Leonardo alle Biotecnologie” al Lanificio Conte Shed

ore 17: Celebrazione del 72° Anniversario della Liberazione con il ricordo dei caduti a Poleo di Schio

