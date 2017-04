Festival Città Impresa: "I ConsumAutori Hanno Preso il Potere" a Palazzo Chiericati

Sabato 1 aprile dalle 21 alle 22.15 presso Palazzo Chiericati di Vicenza in piazza Matteotti 37 si terrà l'incontro "I ConsumAutori Hanno Preso il Potere" nell'ambito delle conferenze per il "Festival Città Impresa 2017". Introduce Francesco Morace, fondatore Future Concept Lab e autore di ConsumAutori (Egea). Intervengono Aldo Cibic, fondatore CibicWorkshop. Conduce Antonio Maconi, amministratore Goodnet. L'evento è a cura di Egea in collaborazione con Birrificio Antoniano. Posti limitati. Iscrizione gratuita su www.festivalcittaimpresa.it/evento/consumautori-preso-potere/. Per aggiornamenti in tempo reale e dirette facebook: www.facebook.com/festivalcittaimpresa/.

