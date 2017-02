Camminata di Sant'Agata a Tezze di Arzignano

In occasione della Festa di Sant'Agata, domenica 12 febbraio è in programma la "Camminata di Sant'Agata", manifestazione ludico-motoria con tre percorsi misto collinari di 6, 10 e 15 chilometri, a Tezze di Arzignano. Partenza dalle 8 alle 9.30 presso la scuola elementare in via Mameli vicino al Palatezze con itinerari pecorribili fino alle 13. Previsti alcuni ristori con somministrazione di bevande lungo i vari tragitti (uno per km. 6; due per km. 10; tre per km. 15) più il ristoro finale. Al termine dell'evento a partire dalle 11.30 sarà servita la "Bondiola di Sant'Agata De. Co.", detta "Bondoletta di Sant'Agata", con una piccola somma aggiuntiva. Quota di partecipazione: 2 euro per i soci Fiasp - 2.50 euro per i non soci Fiasp. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Sant'Agata. Per iscrizione gruppi entro sabato 11 febbraio: 340.6243884 Chiara. Iscrizione per i singoli partecipanti fino all'orario massimo di partenza. Riconoscimento ai 5 gruppi più numerosi.

