Le nuove regole per chi va in palestra: allenarsi in sicurezza

L'apertura di palestre, centri sportivi, centri danza, circoli tennis in Veneto è stata lunedì 18 maggio. Dopo mesi di dirette sui social e di consulenze a distanza con i personal trainer, gli utenti potranno tornare in sala pesi, nelle sale fitness, nei campi sportivi, ma rispettando regole rigide e necessarie alla prevenzione del contagio da Covid-19.

Coloro che praticano l’attività, hanno l’obbligo:

di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc..);

di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti;

di non toccare oggetti e segnaletica fissa.

Pratiche di igiene in palestre, piscine e centri sportivi

All’interno del sito dovrà essere garantita la possibilità di effettuare le seguenti pratiche igieniche:

lavarsi frequentemente le mani, anche attraverso appositi dispenser di gel disinfettanti;

mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro, preferibilmente 2, in caso di attività metabolica a riposo. Ad esempio per gli utenti in caso di attesa, riposo e inoltre per tutti gli operatori sportivi;

mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’atto motorio, al carico metabolico e alle altre misure di mitigazione disponibili;

non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;

starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto,

starnutire nella piega interna del gomito;

evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;

bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;

gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati).

Ai fini della attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messi a disposizione:

procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici;

gel igienizzante;

sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine/respiratori);

indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;

specifiche attività di filtrazione dell’aria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività, ad esempio tramite purificatori di aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuire la quantità di aerosol;

sanitizzazione ad ogni cambio turno;

vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.) e di attrezzi sportivi; in alternativa, prevedere adeguate sanitizzazioni.

Parla un giovane personal trainer della palestra Gym in Action di Vicenza, specializzata in programmi per donne: cosa ha fatto durante la chiusura per mantenersi in contattto con le sue clienti e come sarà il futuro delle palestre.