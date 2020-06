Arancione o rosso? Melone e anguria la frutta che rinfresca l'estate, qual è il migliore?

ANGURIA O MELONE ? Siete proprio dei golosoni. Comunque ottima scelta sia per entrambe.

Questi ottimi frutti estivi sono ipocalorici, dissetanti e freschi; l’anguria contiene più acqua ed è particolarmente diuretica; il melone però, contiene maggiori vitamine A, B e C ed ha più proprietà lassative o stimolanti gli intestini pigri. Sono perfetti per chi deve seguire una dieta ma anche solo per rinforzare il nostro organismo, soprattutto d’estate con il caldo.

Ricordare però che entrambi andrebbero consumati da soli, per merenda o spuntino, a digiuno, poiché in tal maniera non si “fermano” nello stomaco insieme all’altro cibo ingerito e passano direttamente all’intestino: a fine pasto invece, non fanno altro che prolungare la digestione totale che appare così pesante, interminabile e talvolta dolorosa.

Proprietà del melone

Il melone contiene una percentuale elevata d’acqua, pari a circa il 95%. Si tratta di un frutto ricco di vitamine e minerali benefici per la nostra salute. Per via del suo contenuto d’acqua, il melone regala una sensazione di freschezza e di sollievo dalla calura estiva. È considerato utile per depurare i reni e contro il bruciore di stomaco e assicura uno scarso apporto calorico, pari a circa 60 calorie per una porzione media. Per quanto riguarda i sali minerali, nel melone troviamo ferro, calcio e fosforo. Le vitamine presenti nel melone sono vitamina C, vitamina A e vitamina B. Il melone contiene inoltre un agente anticoagulante, che permette di prevenire la formazione di grumi nel sangue, che possono causare infarto o ictus.Il melone stimola i movimenti intestinali, che possono essere compromessi da eventuali problemi digestivi.

Il Melone è aperitivo, diuretico, lassativo e rinfrescante.

contiene molta acqua (90%) e quindi è dissetante e rinfrescante prevenendo la disidratazione

ha pochissime calorie

è ricco di ferro e dunque adatto a chi soffre di anemia

è un ricostituente naturale ed ha poteri tonificanti

aiuta a prevenire la formazione dei radicali liberi e l’invecchiamento cellulare

è un valido aiuto nella prevenzione delle smagliature

aiuta a contrastare la fame nervosa

migliora la capacità visiva e rinforza ossa e denti

ha proprietà diuretiche e depurative

ha effetti anti-gonfiore

ha proprietà disinfiammanti

aiuta a migliorare la circolazione

aiuta ad eliminare i trigliceridi in eccesso ed a tenere il colesterolo sotto controllo.

e non da ultimo favorisce l'abbronzatura

Proprietà dell’anguria o cocomero



L’anguria o cocomero per il 90% contiene acqua e per quel che resta zuccheri (tra il 3,7% e il 6,4%), proteine, fibre e carboidrati. L’anguria è poi fonte di potassio, sodio, ferro, fosforo e calcio, oltreché di vitamine A, B1, B2, C e PP. L’alto contenuto di acqua fa dell’anguria o melone d’acqua un frutto altamente diuretico e depurativo.

100 grammi di anguria contengono meno di 20 Kcal, in pratica la metà delle calorie di altri frutti freschi: 300 grammi di anguria hanno lo stesso contenuto calorico di una mela, cosa che, insieme all’assenza di grassi, rende il melone d’acqua adatto ai regimi dietetici ipocalorici e dimagranti anche perché ha un alto potere saziante. L’anguria contiene anche licopene: la sua polpa polpa rossa è quindi fonte di antiossidanti e ha anche proprietà idratanti ed emollienti per la pelle.

Originaria dell’Africa, l’anguria (Citrullus Vulgaris), appartiene alla famiglia delle Cucurbitacee, come cetrioli, zucchine, meloni e zucche. Ogni pianta può produrre anche 100 frutti, generalmente ovali e di grandi dimensioni, tanto da poter raggiungere anche i 20 kg.

Esistono 50 varietà di anguria, di diverso aspetto: rotonde, ovali, baby, con buccia dal colore verde acceso striato o maculato, con chiazze bianche o gialle.

In breve:

è dissetante e rinfrescante

è un frutto energetico

è ricca di acqua ed aiuta a recuperare i liquidi persi

la vitamina C ed il potassio hanno un’azione depurativa e detossificante, utili per contrastare la ritenzione dei liquidi, il gonfiore alle gambe e l’ipertensione

la polpa rossa contiene licopene, un idrocarburo appartenente al gruppo dei carotenoidi, che sono degli antiossidanti (spazzini dei radicali liberi responsabili dell’invecchiamento delle cellule) e che hanno un’ azione preventiva contro i tumori

aiuta a proteggere la pelle dai rischi causati da un’esposizione prolungata ai raggi UV

è un aiuto naturale contro le malattie cardiache

contribuisce a tenere sotto controllo i livelli del colesterolo

aiuta a migliorare la qualità del sonno e dell’umore perché favorisce la produzione di serotonina nel nostro corpo

contiene un amminoacido, la citrullina che, stimolando la produzione di arginina, produce una vasodilatazione dei corpi cavernosi del pene determinandone l’erezione; per questo l’anguria è considerata un afrodisiaco, un viagra naturale.

