Vicenza-Ternana: diretta, risultato, formazioni, tabellino, pagelle, interviste

Oltre gli infortuni, oltre i livelli tecnici, anche oltre la sfortuna: il Vicenza contro la Ternana non ha altra possibilità che gettare il suo grande cuore biancorosso oltre i numerosi ostacoli che ne hanno caratterizzato la stagione.



Fuori Pucino per squalifica, al suo posto dovrebbe partire titolare Davide Bianchi, anche se le sue condizioni non sono ottimali; Zaccardo non è nemmeno rientrato nella lista dei convocati. L'altro giocatore in dubbio è Giulio Ebagua, sul quale il mister non ha voluto sbilanciarsi. Davanti sicuramente De Luca e Orlando, con Bellomo che potrebbe partire già dall'inizio da trequartista.

Potrebbero esserci sorprese quindi, rispetto alla probabile formazione più accreditata, cioè quella con il 4-3-3 dei "piccoli calibri"

Vicenza (4-3-3) Vigorito; Bianchi, Adejo, Esposito, D’Elia; Signori, Gucher, Bellomo; Orlando, De Luca, Giacomelli. A disp. Costa, Bogdan, Barbosa, Zivkov, Urso, Rizzo, Cernigoi, Siega, Ebagua. All. Torrente

Ternana (4-3-1-2): Aresti; Zanon, Diakitè, Meccariello, Contini; Petriccione, Ledesma, Di Noia; Falletti; Avenatti, Palombi. A Disp.: Di Gennaro, Valjient, Masi, Coppola, Defendi, Pettinari, Rossi, Monachello, Acquafresca. All Liverani



