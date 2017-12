Vicenza, inizia l'era Sanfilippo senza 4 punti e con molti interrogativi

"Ho riposato ed ora ci si metterà al lavoro"

Così Fabio Sanfilippo martedì mattina sulla sua pagina Facebook da il buongiorno al popolo biancorosso. Il nuovo amministratore unico del Vicenza Calcio si presenterà martedì pomeriggio alle 15.30 alla squadra e noi seguiremo l'evento in diretta.

Sanfilippo prosegui poi così il suo racconto sulla lunga e convulsa giornata di ieri: "Ho trovato una ViFin decisa e collaborativa, ma per cause non previste, i certificati azionari pervenuti nel primo pomeriggio dopo aver trovato la quadra d’accordo, erano errati e se ne accorse la banca pertanto nessun versamento dei circolari è stato fattibile". Inoltre lui e Franchetto si sono trovati di fronte ad un istituto di credito già chiuso.

La cosa costerà al Vicenza non due, bensì 4 punti di penalizzazione: due per i contributi e due per gli stipendi

"Lasciatemi lavorare"