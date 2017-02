Vicenza-Salernitana: diretta, risultato, formazioni, tabellino, pagelle, interviste

1 / 2

Partita delicatissima per un Vicenza che, pur giocando due ottime partite, è riuscito a racimolare solo un punto. Difficile dormire sonni tranquilli per mister Bisoli che si ritrova con il reparto che portava in palmo di mano in condizioni di emergenza: Francesco Benussi non è nemmeno tra i convocati e il tecnico ha detto di avere dubbi anche sulla maglia da titolare per Vigorito, sofferente. Potrebbe quindi esordire il neo arrivato Costa. Fuori Esposito, Zaccardo torna al centro e, con Orlando inamovibile, il resto della formazione dovrebbe ricalcare quella vista contro il Bari.



Dall'altro lato, la Salernitana ha perso la via del gol: non segna da 227’, ossia dal 43’ di Salernitana-Spezia 1-0 del 22 gennaio scorso, centro di Coda. Poi si contano i residui 47’ di quella gara e le intere contro Hellas Verona (0-2 esterno) e Novara (0-0 all’ “Arechi”). Della Rocca e Perico out per guai fisici, Donnarumma e Rosina acciaccati, ma quanto meno disponibil mister Bollini sarà chiamato nuovamente a far di necessità virtù, e sembra orientato a cambiar nuovamente modulo per ovviare alle defezioni: il 4-3-3 (maggiori dettagli su Salernotoday)



VICENZA (4-2-3-1): Vigorito; Pucino, Zaccardo, Adejo, D'Elia; Rizzo, Gucher; Orlando, Bellomo, Giacomelli; Ebagua. Allenatore: Bisoli

SALERNITANA (4-3-3): Gomis; Bittante, Schiavi, Bernardini, Vitale; Busellato, Ronaldo, Minala; Rosina, Coda, Improta. Allenatore: Bollini



