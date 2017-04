Tutto su Vicenza-Novara fino alla diretta

Contro il Novara mister Torrente, alle prese con una rosa ristretta, chiede ad Ebagua di stringere i denti per potergli affidare l'attacco del Vicenza ancora una volta dal primo minuto. Il mister è intenzionato a presentare un 4-3-3 come a Benevento.

Fuori Zaccardo, in difesa non sono al meglio nè Esposito nè Pucino quindi l'allenatore alla fine dovrebbe scegliere al centro della retroguardia quello dei due che sembra in grado di dare più garanzie e lasciare spazio a Bianchi sulla destra.

A centrocampo non sono attese sorprese: i tre dovrebbero essere Gucher, Signori e Bellomo.

In avanti, squalificato De Luca, il trio sarà composto da Ebagua al centro, supportato da Giacomelli a sinistra e uno tra Orlando e Vita a destra.

PROBABILI FORMAZIONI



VICENZA (4-3-3): Vigorito; Bianchi, Adejo, Pucino, D'Elia; Bellomo, Gucher, Signori; Orlando, Ebagua, Giacomelli. All. Torrente



NOVARA (3-5-2): Da Costa; Lancini, Chiosa, Scognamiglio; Dickmann, Casarini, Cinelli, Selasie, Calderoni; Galabinov, Macheda. All. Boscaglia.