De Bortoli risponde alla Curva Sud: "Disponibile fin da subito a incontrare i tifosi"

"Informo tutti i Tifosi che nel ruolo di Curatore dell’esercizio provvisorio, fin da subito sono disponibile ad incontrare i rappresentanti dei gruppi della tifoseria per raccogliere suggerimenti e consigli nell’esclusivo interesse di Vicenza Calcio Spa"

Con queste parole il curatore del Vicenza Calcio Nerio De Bortoli ha comunicato ai tifosi la sua risposta dopo il duro attacco arrivato dalla Curva Sud nella serata di mercoledì con un comunicato che lo accusava di non aver tagliato i ponti con la vecchia dirigenza e di farsi vedere in curva solo per raccogliere le briciole dai supporter biancorossi.

Il curatore, rispondendo con una nota ufficiale, ha allegato i suoi contatti e-mail (debortoli@ekipstudio.it - info@vicenzacalcio.com)