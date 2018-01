Vicenza-Padova, "biglietti solo con tessera del tifoso": ma è un errore

Clamorosa dichiarazione nel pomeriggio di mercoledì da parte del Vicenza Calcio che con una nota ha informato che tutti i tifosi che acquisteranno i tagliandi validi per la partita Vicenza-Padova dovranno obbligatoriamente essere in possesso della Vicenza Calcio Community Program (Tessera del Tifoso).

A quanto risulta tale disposizione non è però stata mai applicata: come previsto tutti i vicentini potranno acquistare i biglietti della partita anche prima della fine della riunione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive prevista per questa sera che dovrà decidere anche su eventuali altre misure da adottare per sabato, compreso il vociferato anticipo dell'orario della partita al pomeriggio.

La nota, apparsa sul sito del Vicenza Calcio, è probabilimente frutto di un errore : "La disposizione - scrive il sito - è valida sino alla determina , prevista per la serata odierna",