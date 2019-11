Triestina-Vicenza: la spedizione di Mille

Attesa al Nereo Rocco una rappresentanza di circa 1.000 tifosi provenienti da Vicenza, per un match che i triestini hanno molto caricato di tensione e rivalità, visti gli stretti rapporti degli alabardati con l’Hellas Verona. Per Di Carlo «in campo ci sarà furore agonistico ma ci saranno anche delle tensioni, noi dobbiamo pensare a noi stessi sapendo che dobbiamo essere perfetti tatticamente, dovremo cercare di avere equilibrio e intelligenza. Abbiamo tanta personalità, giocatori con elevato spessore umano e agonistico e abbiamo voglia di ripartire e cancellare la partita contro il Padova. La Triestina può sicuramente rientrare per la lotta al vertice, i valori li hanno. Noi siamo carichi e determinati, sono fiducioso»

LE PROBABILI FORMAZIONI

Triestina (4-4-2): Offredi, Scrugli, Malomo, Lambrughi, Formiconi, Procaccio, Maracchi, Giorico, Gatto, Costantino, Gomez

Vicenza (4-3-1-2) Grandi, Barlocco, Cappelletti, Padella, Bruscagin, Cinelli, Pontisso, Rigoni, Vandeputte, Marotta, Guerra