Bassano Virtus - Cittadella: il cordoglio per la scomparsa di Luca Russo

“In momenti come questi ogni ulteriore parola risulta superflua. La nostra Società si unisce al dolore di tutta la Città per la scomparsa di Luca Russo e si stringe attorno alla sua famiglia e a alla famiglia di Marta Scomazzon, rimasta ferita nell’attentato".

È questo l'annuncio ufficiale del Bassano Virtus in commemorazione delle vittime di Barcellona



La Società comunica inoltre che "nel ricordo del nostro concittadino Luca e delle altre vittime, nella gara amichevole ufficiale di domani contro il Cittadella che verrà disputata presso il Campo “Baccini” di Bassano del Grappa alle ore 18.00, in accordo con la Lega Pro, verrà effettuato un minuto di raccoglimento e i giocatori giallorossi scenderanno in campo con la fascia di lutto al braccio”.