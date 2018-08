LR Vicenza - USD Calidonense: la diretta

Dopo Arma, che ha già esordito contro l'Arzignano Valchiampo, sono arrivati a disposizione di mister Colella anche il giovane Rover e, qualche ora fa, l'atteso De Falco.

L'appuntamento di oggi alle 18.30, al Comunale di via Torino, contro l'USD Calidonense, fresca di ripescaggio in Eccellenza, può essere d'aiuto ai biancorossi per provare nuove soluzioni.

La diretta dalle 18.30