Nel fine settimana black friday e compleanno a Il grifone shopping center

A Il Grifone Shopping Center di Bassano del Grappa un fine settimana ricco di appuntamenti in occasione del Black Friday e del compleanno. Da venerdì 24 a domenica 26 novembre sono tante le iniziative in programma per trascorrere il proprio tempo libero in relax, tra originalità e allegria, oltre a prezzi scontatissimi su tanti prodotti all'interno dei negozi. Nei tre pomeriggi sarà possibile partecipare al gioco social #ilgrifonetifabella.

Tutti possono farsi scattare una foto fashion sul red carpet allestito al centro. Le foto saranno pubblicate sulla pagina facebook de Il Grifone: buoni acquisto in regalo per le foto più votate, fino a sabato 2 dicembre. Venerdì 24 novembre alle 17.00 arriva Daniel Nilsson, il modello svedese conosciuto dal pubblico televisivo per la sua partecipazione a Avanti un altro e Ballando con le stelle 2016. Sarà a disposizione per selfie con fans e curiosi.

Sabato 25 dalle 15.00 spazio all'arte con Body Painting Fashion. L’abito dipinto sul corpo diventa occasione per ammirare il lavoro di questi originali artisti, capaci di creare vere opere d’arte viventi. Domenica 26 alle ore 15.00 arriva Francesca Lukasik, fotomodella, e fashion blogger, protagonista di calendari, pubblicità e cataloghi, che farà un tour nei negozi per scegliere i prodotti migliori, tra foto, selfie, red carpet e video. Immancabile la mega torta offerta a tutti!