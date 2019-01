Bere vino prima di dormire fa dimagrire: ecco perchè

Se per voi bere un bicchiere di vino prima di andare a dormire è un goloso piacere o una piccola trasgressione, ora potrebbe diventare l'alleato per la vostra forma.

Lo spiegano due studi, uno dei ricercatori della Washington State University e uno dell'Università di Harvard. Il primo dimostra che, grazie al resveratrolo, un polifenolo con proprietà antiossidante presente nella buccia dell’uva a bacca scura, il vino rosso agevolerebbe il dimagrimento sarebbe in grado di trasformare il grasso più difficile da smaltire in grasso eliminabile facilmente attraverso la termogenesi, ovvero la produzione di calore, indotta proprio dal consumo di vino. Inoltre questa preziosa molecola può contribuire alla riduzione dell’appetito.

La ricerca di Harvard riguarda invece un campione di 20.000 donne: chi beveva 2 bicchieri di vino al giorno aveva circa il 70% in meno di probabilità di essere sovrappeso.

Non si tratta di induzione all'alcolismo, ovviamente: per non avere effetti collaterali è bene che si consumi vino rosso di qualità, biologico e senza solfiti, consumato con moderazione: massimo 2/3 bicchieri al giorno per l’uomo e non più di 2 per la donna.

Siccome il resveratrolo si trova anche nei frutti di bosco e nella frutta secca, si può anche optare per mangiare mirtilli, lamponi, more oppure uva rossa e bere il relativo succo (non zuccherato).