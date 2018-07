Previsioni meteo per il weekend: tempo sereno o poco nuvoloso

Sabato 7

In prevalenza poco nuvoloso o anche sereno per gran parte della giornata, salvo temporanei addensamenti più probabili nelle ore centrali.

Precipitazioni. In prevalenza assenti, salvo una probabilità bassa (5-25%) per locali piogge anche a carattere di rovescio sulle Prealpi e sulla pianura centro-occidentale, nelle ore centrali.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni o in locale aumento, massime in rialzo, con valori leggermente superiori alla media del periodo.

Venti. In quota deboli/moderati dai quadranti settentrionali; altrove variabili deboli o temporaneamente moderati, salvo possibili rinforzi di Foehn sulla pedemontana occidentale fino al primo mattino.

Mare. Calmo o poco mosso.



Domenica 8