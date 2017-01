Temperature in picchiata: freddo record sull'Altopiano di Asiago -31,8 gradi

Il freddo polare che sta interessando il territorio Vicentino non sembra dare tregua. Il record è sull'Altopiano di Asiago, con -31,8 gradi registrati nella stazione meteo posta nella località isolata di Dolina Campoluzzo a 1.768 metri d'altitudine dove abitualmente vengono rilevate le temperature "estreme".

Ma non è un caso isolato, l'ondata di gelo che sta avvolgendo il Veneto ha fatto registrare minime al di sotto dei 9 gradi a fondovalle e -7 gradi in quota. In altre zone non abitate, come Passo Cimabanche la minima si è fermata a -24,6 gradi, a Pian Cansiglio e Piana di Marcesina -23. Fra i paesi più freddi Santo Stefano di Cadore con -18.2, Asiago -17.7, Pescul (-17.3, Sappada -16.2 e Santa Giustina Bellunese -16. A Cortina -12,4 gradi, con uno scarto sulla media di -7,5 gradi.