Meteo, previsioni per il weekend: tempo variabile

Giovedì 10

Tempo variabile con schiarite più ampie in pianura e annuvolamenti più frequenti sulle zone montane.

Precipitazioni. Al mattino e verso sera precipitazioni generalmente assenti; Nelle ore centrali e al pomeriggio probabilità medio-bassa (25-50%) di locali rovesci sui rilievi, probabilità bassa (5-25%) di qualche fenomeno sulle zone pianeggianti specie meridionali e occidentali.

Temperature. Minime senza variazioni di rilievo, massime in aumento sulle zone montane, stazionarie in pianura.

Venti. In pianura deboli variabili; in quota da sud-ovest, da deboli a moderati a fine giornata.

Mare. Da poco mosso al mattino a quasi calmo in seguito.



Venerdì 11