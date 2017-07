Meteo per il weekend: torna il sereno, temperature in rialzo

venerdì 28. In prevalenza da sereno a poco nuvoloso, salvo qualche addensamento specie sulle zone montane nel pomeriggio.

Precipitazioni. Generalmente assenti, salvo una probabilità nulla o molto bassa (0-5%) di occasionali brevi rovesci nel pomeriggio.

Temperature. Prevarrà un aumento, salvo locale stazionarietà delle massime.

Venti. In quota perlopiù moderati dai quadranti occidentali, salvo locali occasionali rinforzi sulle Prealpi; nelle valli e sull'alta pianura, in genere deboli di direzione variabile; altrove in prevalenza dai quadranti orientali,sull'entroterra da deboli a temporaneamente moderati e sulla costa deboli nelle primissime ore a moderati nel resto della giornata.

Mare. Per gran parte della giornata poco mosso, alla sera mosso.