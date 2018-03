Previsioni Meteo per la settimana: nuvole e pioggia

Lunedì 5

Cielo in genere molto nuvoloso o coperto, con foschie anche dense a bassa quota.

Precipitazioni. Probabilità in progressivo aumento sin dalla mattinata e a partire dalla costa, fino a medio-alta (50-75%) sulle zone occidentali ed alta (75-100%) altrove; si tratterà di fenomeni perlopiù deboli, da sparsi a diffusi, con limite delle nevicate in abbassamento da 1000-1300 m ad 800-1100 m.

Temperature. Per le minime prevarrà un aumento, per le massime un calo.

Venti. In quota prevalentemente deboli dai quadranti sud-orientali, salvo qualche moderato temporaneo rinforzo nelle ore centrali sulle Prealpi; sulle zone costiere, da deboli a moderati da nord-est, occasionalmente anche tesi nella seconda parte della giornata; altrove, deboli di direzione variabile.

Mare. In prevalenza poco mosso, ma temporaneamente anche quasi calmo nelle prime ore sottocosta e mosso al largo nel pomeriggio.

Martedì 6.