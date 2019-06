Meteo: le previsioni per la settimana

Lunedì 3

Cielo in prevalenza poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno ma anche qualche addensamento soprattutto nel pomeriggio dapprima sulle Prealpi e poi anche sul resto delle zone interne, compresa parte della pianura.

Precipitazioni. Potrà verificarsi qualche piovasco o breve rovescio con probabilità in temporaneo lieve aumento durante le ore diurne fino a medio-bassa (25-50%) su Prealpi e zone adiacenti, bassa (5-25%) su alta pianura e Dolomiti settentrionali, nulla o molto bassa (0-5%) altrove.

Temperature. Rispetto a domenica le variazioni saranno distribuite in maniera irregolare, tra cui prevarrà per le minime in pianura un leggero aumento.

Venti. In quota da deboli a temporaneamente moderati, dai quadranti settentrionali; altrove deboli di direzione variabile, salvo a tratti qualche locale moderato rinforzo a regime di brezza sulla costa e in alcune valli.

Mare. Quasi calmo nelle prime ore, poi calmo.

Martedì 4

Iniziali ampi spazi di sereno seguiti da addensamenti nuvolosi irregolari soprattutto su Prealpi e zone adiacenti, alternati comunque a varie schiarite.

Precipitazioni. Potrà verificarsi qualche piovasco o breve rovescio con probabilità in temporaneo contenuto aumento da fine mattinata al pomeriggio fino a medio-bassa (25-50%) su Prealpi e zone montane adiacenti, bassa (5-25%) su alta pianura e Dolomiti settentrionali, nulla o molto bassa (0-5%) altrove.

Temperature. Stazionarie o in lieve aumento.

Venti. Deboli di direzione variabile, salvo a tratti qualche locale moderato rinforzo a regime di brezza sulle zone costiere e nelle valli.

Mare. Fino al pomeriggio calmo, in serata quasi calmo.

Mercoledì 5

In pianura cielo da poco a parzialmente nuvoloso con addensamenti pomeridiani sparsi più che altro sull'entroterra, in montagna discreta variabilità con spazi di sereno alternati a crescenti addensamenti specie sulle Prealpi; probabili precipitazioni sparse a crescente carattere di rovescio o temporale da fine mattinata in poi sull'entroterra, in particolare sulle zone montane e pedemontane; rispetto a martedì le temperature subiranno variazioni distribuite in modo irregolare, tra cui comunque per le massime in pianura prevarrà un lieve calo.

Giovedì 6

Variabilità soprattutto in montagna, ove alle schiarite si alterneranno maggiori addensamenti nuvolosi, mentre in pianura si noteranno più spazi di sereno a fronte di temporanea presenza di nubi; specie sulle zone centro-settentrionali nel pomeriggio, probabili precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale; rispetto a mercoledì le temperature subiranno variazioni distribuite in modo irregolare, tra cui probabili aumenti sulle zone montane.

