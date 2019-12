Previsioni meteo per la settimana: pioggia e temperature in aumento

Pomeriggio/sera di Domenica 15

Cielo molto nuvoloso con nuvolosità stratificata in pianura, poco o parzialmente nuvoloso sui rilievi; locali nebbie sulla pianura meridionale dalla sera. Temperature in generale aumento. Venti in quota moderati/tesi sudoccidentali, fino a forti in alta quota.

Lunedi 16

Cielo: Cielo parzialmente nuvoloso per nubi medio-basse, fino a molto nuvoloso dal pomeriggio; un po' più soleggiato sulle Dolomiti, salvo velature e qualche annuvolamento specie nella seconda parte della giornata. Possibili foschie e nebbie in pianura specie a sud fino al mattino.

Precipitazioni: Probabilità abbastanza bassa (10-30%) di deboli piogge sparse verso sera, generalmente assenti sulle Dolomiti.

Temperature: Minime in aumento; massime stabili o in leggero aumento in pianura, in quota stazionarie.

Venti: In pianura inizialmente deboli variabili, poi deboli/moderati da nordest in giornata; in quota tesi sudoccidentali, forti in alta quota.

Mare: Generalmente poco mosso, al più localmente mosso dalla sera.

Martedi 17

Cielo: Cielo parzialmente nuvoloso in pianura; fino a molto nuvoloso o coperto sui rilievi e zone nordorientali della pianura.

Precipitazioni: Probabili precipitazioni sparse sulle zone montane pedemontane e della pianura settentrionale; sulla pianura centro-meridionale possibili locali piogge al mattino, in esaurimento in seguito; limite della neve attorno ai 1800-2100 metri.

Temperature: Valori in generale aumento, fino a valori ben sopra le medie del periodo.

Venti: Clima abbastanza ventoso in pianura, con venti moderati orientali, e scirocco moderato/teso sulla costa; venti forti in prevalenza meridionali in quota.

Mare: Da mosso al mattino a molto mosso al pomeriggio.

Mercoledi 18

Moderata variabilità con cielo in prevalenza molto nuvoloso; modeste precipitazioni sparse sulle zone nord orientali della pianura e sul bellunese, qualche locale precipitazione altrove; limite della neve ancora sui 1800-2000 metri. Clima ventoso in pianura, con venti moderati da nordest. Temperature in lieve ulteriore aumento.

Giovedi 19

Nuvolosità diffusa alternata a qualche locale schiarita; probabili foschie o nubi basse sulla pianura centro-meridionale. Possibili precipitazioni sparse sulle zone montane, e nordorientali della pianura, anche con qualche occasionale rovescio. Temperature in lieve diminuzione.