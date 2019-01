Meteo: le previsioni della settimana

Lunedì 28

Nella prima metà di giornata cielo molto nuvoloso o coperto, dal pomeriggio nuvolosità in diminuzione a partire dai monti fino a cielo poco o parzialmente nuvoloso, di sera sulla pianura alcune nebbie.

Precipitazioni. Sulla pianura fino a metà giornata probabilità medio-alta (50-75%) per piogge modeste, diffuse, discontinue; dal pomeriggio cesseranno a partire da nord-ovest. Sui monti fino all'alba probabilità medio-alta (50-75%) per nevicate modeste sulle Dolomiti e sulle Prealpi generalmente sopra i 500-700 metri di quota, mentre a quote inferiori si passerà da neve a pioggia; nel corso della mattina in esaurimento.

Temperature. Rispetto a domenica sulla pianura e nelle valli fino al pomeriggio saranno più alte e di sera più basse anche sensibilmente, in alta montagna stazionarie; minime generalmente a tarda sera.

Venti. Sulla pianura moderati, in prevalenza da ovest, su costa e zone limitrofe da nord dal pomeriggio. Sui monti da nord, spesso moderati o tesi in quota e a tratti anche nelle valli.

Mare. Mosso.



Martedì 29