"Welcome Bikers": motoraduno in Villa Morosini Cappello a Cartigliano

GUIDA MOTORI NEL VICENTINO PER IL WEEKEND 4 - 6 AGOSTO

Venerdi 4 agosto alle 19.30 è in programma il motoraduno "Welcome Bikers" in Villa Morosini Cappello a Cartigliano in occasione della "Sagra di Sant'Osvaldo 2017". Saranno benvenuti tutti i motociclisti con vetture sportive, storiche chopper e custom. Ci sarà un parcheggio riservato per i preziosi "destrieri motorizzati" con entrata dietro barchessa nord, debitamente segnalata. Ad ogni biker presente una birra bionda in omaggio. Presente lo stand gastronomico con buschette, primi piatti, fritture di pesce, sarde in saor, galletto allo spiedo, arrosticini, grigliate miste e gnocchi al ragù/pomodoro. Alle 21 la serata proseguirà con la musica dal vivo del complesso"Nuovo Fronte - Vasco Rossi Tribute Band". Ingresso liBERO.

ELENCO AUTO E MOTO