Top Ten eventi weekend: da Cosmofood alle feste autunnali passando per i mercatini di Natale

1 Cosmofood

Cosmofood è la principale manifestazione nel Triveneto dedicata ai settori food, beverage e professional equipment per la ristorazione. Una vetrina per eccellenza, un appuntamento imperdibile sia per i food lovers che possono conoscere, degustare ed acquistare i prodotti, sia per gli operatori del settore che vogliono essere sempre aggiornati per fornire ai propri clienti un servizio di alto livello.

2 Chamber Orchestra of Europe al Teatro Comunale

Venerdì al Teatro Comunale. Considerata da molti la miglior orchestra da camera del mondo, la Chamber Orchestra of Europe nasce nel 1981 da un gruppo di musicisti che avevano fatto parte della European Union Youth Orchestra. Composta da una sessantina di artisti di varie nazionalità, la COE tiene concerti in tutto il mondo e ha finora registrato 250 opere. Per l’inaugurazione della stagione della Società del Quartetto la COE arriva a Vicenza accompagnata dallo straordinario Guarneri del Gesù “Kreisler” imbracciato da Nikolaj Szeps-Znaider, Artist in Residence dei Wiener Symphoniker nella stagione 2018/19.

3 Unico: il mercato del fatto a mano in piazza Biade

Unico - Il mercato del fatto a mano, del remake, della creatività e dell’originalità porterà in piazza Biade, sabato 10 novembre, dalle 10 alle 19.30, tanti prodotti originali.

4 Sapori e Profumi 2018 a Bassano del Grappa

Sapori & Profumi a Bassano del Grappa torna con la 18^ edizione 2018. Un minitour promozionale dei prodotti tipici e delle tipicità bassanesi.

Un minitour unico per acquistare e degustare piatti diversi preparati per l’occasione.

5 Giardini di Natale: i mercatini di Asiago 2018

Tornano i Giardini di Natale ad Asiago: il celebre mercatino natalizio dell'Altopiano, come da tradizione, riempirà di magia e colori Piazza Carli e Piazza II Risorgimento a partire da sabato 10 novembre 2018, fino al 6 gennaio 2019.

6 Antica Fiera di San Martino: tutto il programma

A Breganze si svolgerà la XXIII° Rievocazione dell’Antica Fiera di San Martino, che nasce come festeggiamento tradizionale della fine dei lavori agricoli prima dell’inizio dell’inverno, con la mostra mercato agricola-artigianale di oltre 100 bancarelle.

7 Festa del ringraziamento e Palio delle contrade

Nel weekend di Venerdì 09, Sabato 10, Domenica 11 Novembre 2018 a Ponte di Barbarano Vicentino si svolgono gli eventi della Festa del Ringraziamento

8 Famiglie a Teatro apre con lo spettacolo "Biancaneve. La vera storia":

È lo spettacolo vincitore dell’Eolo Award 2018, il premio ufficiale del teatro italiano per le nuove generazioni assegnato dalla rivista “Eolo-Ragazzi” diretta da Mario Bianchi, che in occasione del debutto a Bari l’aveva definito“il più bello spettacolo del festival Maggio all’Infanzia” che La Piccionaia ha scelto per inaugurare la stagione 2018/19 di “FAMIGLIE A TEATRO”

9 Dirty Dancing a Bassano del Grappa

Torna Dirty Dancing, il musical che, come il film, ha appassionato e continua ad appassionare vecchie e nuove generazioni di fans, in una trasversalità che fa condividere battute, canzoni e sensazioni. E torna in un allestimento tutto nuovo in occasione del 30° anno dall’uscita del film.

10 Alla Scoperta Di Palladio. Visita Guidata Notturna Vicenza

Sabato visita guidata serale a Vicenza. Affacciata su di un teatro naturale costituito dalle Prealpi venete e cullata com'è dai Colli Berici; Vicenza è una città ammirata per la sua posizione, per la sua storia, è rinomata per le sue tradizioni artigianali ma anche per il suo cibo ed il suo buon vino...

Le sue splendide ville sparse per tutto la provincia, i suoi prestigiosi palazzi principalmente progettati dal famoso architetto Andrea Palladio rendono Vicenza una delle città d'arte più affascinante d'Italia.

