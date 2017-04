Vicenza: gli appuntamenti in centro storico per Pasqua e Pasquetta

TOP 5 PER PASQUA E PASQUETTA 2017 SUL TERRITORIO BERICO

GLI EVENTI PER PASQUA E PASQUETTA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

In occasione del weekend di Pasqua e Pasquetta in centro storico a Vicenza sono in programma numerosi appuntamenti da giovedì 13 a lunedì 17 aprile a cura dell’assessorato comunale alla partecipazione con mercatini e laboratori.

Ad esempio “Pasqua insieme in centro storico a Vicenza” è la proposta curata dall'Associazione Botteghe di Piazza delle Erbe e Vetrine del centro, Pandora, Unicomondo e Pane Quotidiano, che ha preso il via lo scorso fine settimana (informazioni: associazioneculturalepandora@gmail.com).

MUSEI E MONUMENTI APERTI A PASQUA E PASQUETTA IN CENTRO STORICO

CALENDARIO DEGLI EVENTI:

Sabato 15 e lunedì 17 aprile, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, in piazza delle Erbe e al negozio Soprana sotto la Basilica Palladiana, i bambini potranno partecipare ai laboratori gratuiti di “Déjeuner sur l'herbe”, a tema pasquale, con carta, mosaico, riciclo e face painting. L'appuntamento fa parte della rassegna “Pasqua insieme in centro storico a Vicenza”. Lo spazio verde creato in piazza delle Erbe in concomitanza con l'evento sarà a disposizione dei cittadini fino a Pasquetta, giorno in cui potrà essere utilizzato come area pic-nic. Per l'occasione si potranno acquistare dei cestini per il pranzo al sacco preparati dai locali limitrofi a piazza delle Erbe. A cura di Associazione piazza delle Erbe e Pandora.

Laboratori creativi per bambini a tema pasquale saranno a disposizione dei bambini anche da Galla + Libraccio (piazza Castello), in piazza Matteotti e slargo Zileri, da giovedì 13 a sabato 15 aprile, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. A cura delle Vetrine del centro in collaborazione con l'associazione culturale Pandora e con l'assessorato alla partecipazione. Altri laboratori dedicati alla Pasqua si terranno venerdì 14 e sabato 15 aprile, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, in contra' del Monte e contra' Pescherie Vecchie. A cura di Vetrine del Centro e Pandora.

In piazza dei Signori arriverà il “Mercatino Regionale Francese”, da venerdì 14 a lunedì 17 aprile, dalle 9 alle 21, con prodotti enogastronomici ed artigianali francesi. Saranno 18 gli operatori commerciali francesi che presenteranno prodotti enogastronomici di qualità molto ricercati, appartenenti alla migliore tradizione francese. Si potranno trovare oltre 80 tipi di formaggio, tra cui il Mont d'Or, il Rocamadour, il Midi Pyréneés, il Camembert e il Brie, e alcuni tipi vi vino. Inoltre si potranno acquistare biscotti Bretoni, spezie, te e tisane, baguette e croissant e numerosi prodotti artigianali, quali tovaglie provenzali, saponi, lavande, essenze, ecc. A cura dell'associazione “Il Tritone” in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444323863, info@iltritone.info

ALTRE INIZIATIVE:

Da venerdì 14 a lunedì 17 aprile, durante tutta la giornata, in piazzale De Gasperi sarà allestito “Il Circo delle Pulci”, mercatino vintage e di artigianato creativo con l’esposizione di oggetti di collezionismo, articoli di abbigliamento e accessori per la casa. Sono inoltre in programma attività collaterali ed intrattenimenti: laboratori creativi per bambini, stand di solidarietà e proposte musicali. L’iniziativa è curata dall'associazione culturale Pandora, in collaborazione con il Comitato di piazza Castello e con gli esercizi commerciali della zona, in particolare con il “Bar Castello”. Informazioni: associazioneculturalepandora@gmail.com

Sabato 15 aprile, dalle 10 alle 19, in piazza delle Erbe, ritorna “Centoxcento, mercato artigiano e contadino”, laboratori e degustazioni, dj set, a cura dell'associazione “Botteghe di piazza delle Erbe” e dell'associazione “Come un incantesimo”. Evento dedicato alla manualità, al lavoro artigianale, ai designer indipendenti, makers e illustratori, alle autoproduzioni e ai piccoli produttori agricoli e orticoltori, alle piccole realtà locali che operano nel commercio, alle associazioni. Saranno presenti anche ristoratori, che si occupano di cucina naturale, vegetale, locale, sostenibile ed etica. Informazioni: http://comeunincantesimo.blogspot.it/

Infine da sabato 15 a lunedì 17 aprile, dalle 9 alle 21, via Battisti, contra' Garibaldi, corso Fogazzaro fino all'incrocio con contra’ Pedemuro San Biagio e piazza Duomo ospitano la X edizione di “Fiori e Colori: FlorArte”, mostra mercato di florovivaismo con esposizione artistica. Torna la tradizionale mostra di florovivaismo, a completamento della quale, quest'anno, sarà organizzata un'esposizione di arte e creazioni artigianali a tema floreale. A cura dell'associazione “Il tritone” e con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: 0444323863, info@iltritone.info

ELENCO MANIFESTAZIONI