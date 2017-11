Vicenza: appuntamenti nel centro storico e nei quartieri per il weekend fino al 23 novembre

Numerosi gli appuntamenti nei quartieri e nel centro storico di Vicenza per il weekend dal 17 al 19 novembre fino a giovedì 23 tra incontri, conferenze, corsi, mostre, visite guidate, spettacoli teatrali, mercatini con la collaborazione dell’assessorato alla partecipazione.

CALENDARIO EVENTI:

Sabato 18 novembre, dalle 8.30 alle 16.30 al Centro Civico dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, seminario “La morte dolce”, a cura dell'Associazione Culturale Nazionale Igienistiche Naturali (A.C.N.I.N.) in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione

Info: sc@acnin.it, oppure Ida Carboniero tel. 0444.75064 - www.acnin.it.

Sabato 18 novembre, dalle 9 alle 12, al Centro Civico 7, in via Rismondo 2, conferenza “Diventare assertivi - parte 2”, relatrice Maria Stocchiero. Seminario di approfondimento psicologico a cura di Pillole di Benessere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Seminario a pagamento con iscrizione obbligatoria. Info: circoscrizione 7 - tel. 0444.222770.

Sabato 18 novembre per tutto il giorno “Il Circo delle Pulci”, mercatino vintage e dell’artigianato creativo sarà in piazzale De Gasperi con oggetti di collezionismo, articoli di abbigliamento e accessori per la casa. Inoltre saranno proposte attività collaterali e intrattenimenti: laboratori creativi per bambini, stand di solidarietà e proposte musicali. A cura dell'Associazione Culturale “Pandora”, in collaborazione con il Comitato di Piazza Castello e gli esercizi commerciali della zona, in particolare il “Bar Castello” e con l'assessorato alla partecipazione. Info: associazioneculturalepandora@gmail.com.

Sabato 18 e domenica 19 novembre, dalle 9.30 alle 19.30 arriva in piazza delle Erbe “Centoxcento”, mercato dell’artigianato e del design indipendente in un’atmosfera rilassata con musica, workshop e ospiti. Si potranno acquistare capi di abbigliamento, bigiotteria, borse e accessori vari. A cura dell'Associazione Botteghe di Piazza delle Erbe e dell'Associazione Come un Incantesimo in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: www.comeunincantesimo.blogspot.it/

Sabato 18 novembre, dalle 15.30 alle 22, "Custodire il Creato", raccolta di rifiuti ai Pomari organizzata dal Circolo Noi San Lazzaro, Scout 26, ACR, Caritas, Gruppo Giovani in collaborazione con il Comitato Pomari. A conclusione caldarroste con vin brulè e the per tutti

Info: Circolo Noi San Lazzaro cell. 331 3641348 sandromaniglio@libero.it.

Sabato 18 novembre, dalle 16.30 alle 17.30, Galleria Parco Città in Festa con Scivolo gratis per tutti i bambini in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

Sabato 18 novembre, alle 21, "Il Canto del Gallo", al Teatrino di Bertesina, in via San Cristoforo, commedia con la Compagnia Teatrale La Calandra di Dueville, regia di Bruno Salgarollo. A cura della Parrocchia di Bertesina in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Ingresso adulti 8 euro, 6 euro fino a 14 anni. Info e prenotazioni: Italo Zuccon 0444511645, 3476416986.

Sabato 18 novembre, alle 21, al Teatro Cà Balbi di Bertesinella, "Il Clan delle Vedove" commedia brillante di Ginette Beauvois Garcin e Marie Chevalier, regia e coreografie di Michela Cursi e Aliona Chirita, con la Compagnia Tarvisium Teatro (Treviso). A cura degli Amici del Teatro Cà Balbi Parrocchia di Bertesinella in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Ingresso: interi 8 euro, ragazzi fino 14 anni 4 euro. Info: tel. 0444/912779, www.teatrocabalbi.com

Domenica 19 novembre visita a Cremona in occasione della Festa del Torrone, a cura dell'A.P.S. Senza Frontiere (viale San Lazzaro 112) in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info e prenotazioni: tel./fax 0444 963068, mail centro.sf@libero.it

Domenica 19 novembre, alle 17, “Musica e Parole”, al Teatro San Giuseppe, in via Mercato Nuovo, esecuzione di brani musicali e letture interpretate. A cura della C.T. La Ringhiera e Sestetto San Sebastiano in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. 347 1747432, www.teatroringhiera.it

Lunedì 20 novembre, dalle 15.30 alle 17.30, al Centro Civico dei Ferrovieri, in via Vaccari 2, conferenza “Migranti: dalle regioni subsahariane verso il miraggio Europa”, relatore Marco Vincenzi (Coop. Insieme). Incontro culturale monografico gratuito per adulti e pensionati a cura della Scuola del Lunedì ''Don Carlo Gastaldello'' in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Ingresso libero.

Info: circoscrizione7@comune.vicenza.it - 0444.222770.

Lunedì 20 novembre, alle 20.45, all’Oratorio Araceli, “Funghi dal Vero”, conferenza sul riconoscimento dei funghi con C. Dei Zotti e C. Feltrin. A cura del Gruppo Micologico Bresadola. Info: frangasp@alice.it

Lunedì 20 novembre, alle 20.45, alla Locomotiva, Centro dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, "Odore di Perù", viaggio sulle Ande Peruviane. Presentazione del libro con proiezioni fotografiche del viaggio a cura dell'autrice Marina Magro, dialoghi con Grazia Boschetti.

Il senso del viaggio è nel muoversi, spostarsi, cambiando visioni ad ogni passo, incontrando l'altro e il diverso aprendoci all'ignoto per integrare conoscenza e esperienza. Un'occasione meravigliosa per esplorare le nostre risorse . D'altronde la nostra vita se non un viaggio nella vita stessa cos'è? In collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: www.locomotivaferrovieri.it

Martedì 21 novembre, alle 16, in contra’ Santa Corona 25, le Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari propongono la conferenza dedicata a “Etty Hillesum”, scrittrice olandese di origine ebraica, vittima della Shoah. Relatrice sarà Silvia Dalla Palma. A cura della Società Dante Alighieri in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. 0444 964262

Giovedì 23 novembre, dalle 20.30 alle 22,00, al Centro Civico dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, conferenza “Capire le emozioni”, relatore Renato Marini. Serata divulgativa ad ingresso gratuito sulla salute e benessere del corpo e della mente. A cura dell'Associazione Culturale Nazionale Igienistiche Naturali (A.C.N.I.N.) in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: sc@acnin.it - Ida Carboniero tel. 0444 375064, www.acnin.it

Mostre:

Da lunedì 6 a domenica 19 novembre, dalle 10 alle 18.30 il Centro Civico 7, Via Vaccari 107 “Le concrezioni geometriche”, esposizione delle opere di Enrico Casagrande A cura di Enrico Casagrande in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Info:

enrico-casagrande@hotmail.it

Fino a domenica 19 novembre, in contra’ Piancoli 14, “Spazio”, mostra collettiva di pittura e scultura di Andrea Clementi, Eviana Faccin, Mario Longhi, Sergio Tretto, da martedì a domenica dalle 15.30 alle 19.30, a cura di Ar.tù-Artisti Uniti.

Info: www.artistiuniti.com, info@artistiuniti.com

Appuntamenti al Centro Diurno Proti (Centro storico):

Ogni mercoledì dalle 10 alle 11.30 al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, incontri dedicati alla filatelia e alla numismatica “Dentelli e Tondelli”. Viaggio nel magico mondo del collezionismo. A cura dell'Unione Filatelica e Numismatica Vicentina in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: circoscrizione1@comune.vicenza.it

Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, La grande tombola, a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com.

Ogni lunedì e venerdì, alle 9.30, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, corso di Tai Chi a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Iscrizioni presso il centro. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com.

Ogni mercoledì, alle 15.30, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, tombola/bingo con video gigante, a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com.

Ogni giovedì, alle 15, al Centro Diurno Proti, in contra’ De' Proti 3, Scuola di Burraco con la maestra Valeria Croci, a cura del Circolo d'Argento a.p.s. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: 0444 569900, circolodargento@gmail.com.

Corsi:

Ogni lunedì, dalle 20 alle 22.30, “Balla che ti passa!”, alla scuola media Carta, in via Carta incontri settimanali con la danza folk di livello principiante ed intermedio a cura di La Farandola e dell’assessorato alla partecipazione. Primo incontro gratuito. Info: 0445.855731 - www.lafarandola.it - lafarandola@yahoo.it

Ogni martedì, dalle 20.30 alle 22.15, corso base gratuito di Sahaja Yoga al centro civico della circoscrizione 7, via Rismondo 2. A cura dell’associazione di promozione sociale Sahaja Yoga in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione.

Eventi continuativi al centro La Locomotiva (Ferrovieri):

Tutti i giorni, tranne i festivi, al centro La Locomotiva, in via Vaccari 107 (ingresso anche da via Rismondo 2), spazio lettura riviste e quotidiani, studio, postazioni internet wi-fi, scambialibro e letture bambini. A cura della Locomotiva in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 16 alle 19. Info: www.locomotivaferrovieri.it, email locomotivaferrovieri@gmail.com, tel. 393 9412817.

Ogni martedì, mercoledì e giovedì, dalle 16 alle 19, al centro La Locomotiva, in via Vaccari 107 (ingresso anche da via Rismondo 2), distribuzione dei libri e scambialibro. Servizio volontario di distribuzione dei libri della Biblioteca. A cura dell'associazione Genitori ICS in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com.

Eventi continuativi nel Centro di aggregazione in viale San Lazzaro 112:

Tutti i giorni, tranne i festivi, alle 15, in viale San Lazzaro 112, gioco delle carte e delle bocce. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel./fax 0444 963068, email centro.sf@libero.it.

Ogni martedì e venerdì dalle 15 alle 18, in viale San Lazzaro 112 gioco della tombola. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. e fax 0444 963068, email centro.sf@libero.it.

Ogni giovedì, dalle 15 alle 17.30 in viale San Lazzaro 112, cucito e lavori manuali. A cura di A.P.S. Senza Frontiere in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. e fax 0444 963068, email centro.sf@libero.it.

Altri eventi continuativi:

Ogni mercoledì, dalle 20.45 alle 22.30 al Centro Civico di via Colombo 9, “Delos per la città 2017”: serate di dibattito, informazione e sensibilizzazione alla lotta contro la violenza di genere e depotenziamento degli stereotipi che creano discriminazione. A cura dell'associazione D.E.L.O.S. in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: associazione D.E.L.O.S. cell. 339 8946918 e info@delosvicenza.it.

Dal lunedì al sabato, dalle 14.30 alle 19, in viale Istria 39, gioco delle carte e delle bocce. A cura del Club I Sempreverdi in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. 0444 510795, email clubisempreverdi@alice.it.

