Vicenza: appuntamenti e mercatini nel centro storico dal 5 al 7 maggio

Diversi gli appuntamenti nel centro storico di Vicenza dal 5 al 7 maggio a cura dell’assessorato comunali alla partecipazione e di altre associazioni locali tra manifestazioni, eventi sportivi e mercatini.

Il calendario degli eventi:

Da venerdì 5 a domenica 7 maggio, dalle 9 alle 23, in piazzale De Gasperi e viale Roma, si terrà la seconda edizione di “Platea Cibis”, a cura dell'associazione Il Tritone con la collaborazione dell'assessorato alla partecipazione. Dopo il grande successo della prima edizione, torna la manifestazione gastronomica di street food e cucina popolare. Un viaggio per scoprire gli antichi sapori dei cibi di strada e i piatti tradizionali della varie regioni italiane per una vera e propria fiera culinaria a cielo aperto.

Nell'ambito della manifestazione "Platea Cibis", sabato 6 maggio, dalle 16 alle 18.30, in Campo Marzo si disputerà il torneo di Green Volley under 21 organizzato dall'associazione Il Tritone in collaborazione con la San Paolo Volley. Per informazioni: info@iltritone.info

Sabato 6 maggio, dalle 9 alle 19, come ogni primo sabato del mese, in corso Fogazzaro sud (da corso Palladio a contra’ Pedemuro San Biagio) e via Cesare Battisti si svolgerà la mostra-mercato “Collezionare”, specializzata in oggettistica, piccolo antiquariato e vintage. L'evento è a cura dell'associazione Vivere Fogazzaro Vicenza in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Per informazioni: goldlion66@gmail.com

Domenica 7 maggio dalle 9 alle 19, in corso Fogazzaro sud e via Cesare Battisti si terrà la mostra-mercato “Creatività e arte”, dedicata agli appassionati di manualità creativa, di cucito, decorazione, intaglio del legno, lavorazione del ferro e bijoux: artisti e artigiani esporranno le loro creazioni. L'evento è a cura dell'associazione Vivere Fogazzaro Vicenza in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Per informazioni: goldlion66@gmail.com

Sabato 6 e domenica 7 maggio, dalle 9 alle 19.30 in piazza delle Erbe, si terrà l'evento "Fuori Mercato", mercatino vintage, di artigianato e riciclo creativo, che proporrà oggetti di vario pregio trasformati e arricchiti con originalità. L'appuntamento è curato dall'associazione culturale Pandora, in accordo con l'associazione Botteghe di piazza delle Erbe e in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Per informazioni: associazioneculturalepandora@gmail.com.

ELENCO MANIFESTAZIONI