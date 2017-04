Viaggio nel passato alla scoperta della preistoria al Monte Corgnon a Lusiana

Domenica, 9 aprile alle 14.30 è in programma una visita guidata alla scoperta della preistoria al Monte Corgnon a Lusiana per una nuova iniziativa della rassegna "Una Domenica Tira l'Altra". Per l'occasione il Museo Diffuso di Lusiana insieme all'Associazione Lusaan Ar Spilar Natura illustrerà usi, costumi e mestieri preistorici. Un viaggio nel passato per scoprire l'antica lavorazione dei metalli e la filatura della lana, ma anche sperimentare il tiro con l'arco, l'arte degli antichi vasai, dei mugnai e i segreti del trucco preistorico. Il ritrovo è fissato nei pressi della Scuola Primaria di Lusiana in via Sette Comuni 8. Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 0445.428260 (URP Comune di Valdagno).

(nella foto alcune dimostrazioni di lavorazione della lana con l'Associazione Lusaan Ar Spilar Natura)

ELENCO ESCURSIONI

Gallery