"Veneto: Spettacoli di Mistero 2017": programma a Vicenza e provincia

Dal 22 ottobre al 18 novembre si terrà "Veneto: Spettacoli di Mistero 2017", il festival dedicato interamente ai luoghi leggendari e misteriosi della regione in varie location storiche nelle 6 province venete tra ville, castelli, teatri e piazze. Previsti 10 eventi sul territorio berico tra spettacoli teatrali, esibizioni di danze popolari, intrattenimenti musicali, rievocazioni in costume, mostre, itinerari e visite guidate, racconti, presentazione di libri e degustazioni.

SPETTACOLI DI MISTERO. Promosso dalla Regione Veneto, è organizzato dalle Pro Loco aderenti all’Unpli con centinaia di eventi sulle credenze e sulle figure fantastiche, che affondono le radici nella storia locale. Racconti di streghe e di demoni, di fantasmi e spiriti, di folletti dispettosi e di fate generose, di antichi tiranni, la cui vita sanguinaria è circondata di leggende, pronte a essere evocate per svelare i segreti e gli arcani alla riscoperta degli aspetti più nascosti e delle tradizioni popolari dell'eredità veneta.

CONTATTI: UNPLI Vicenza - info@prolocovicentine.it - 0444.300708.

INFORMAZIONI: www.spettacolidimistero.it

CALENDARIO EVENTI:

Domenica 22 ottobre (prologo al festival) - Villa Caldogno a Caldogno: "La Scartosada del Mistero 2017" con cantastorie, giochi per bambini, prodotti tipici, mostra.

Sabato 28 ottobre - ore 15 - Centro Storico di Vicenza - Partenza da Borgo Santa Croce: Escursione "Percorsi Misteriosi Attraverso Vicenza Antica" alla scoperta dei misteri della Vicenza medievale con il prof. Luciano Parolin - Dalla presenza in città dei “Crociferi”, religiosi laici che si occupavano dell’assistenza e dell’ospitalità dei bisognosi, all’illustrazione della Lapide Paruta, di Palazzo Romanelli e del Ponte de le Bele fino alla casa natale di Antonio Fogazzaro.

Sabato 28 ottobre - ore 20.30 - Teatro Parrocchiale di Campiglia dei Berici: "Bartolomeo, musico e mercante: da Campiglia e Venezia a Shakespeare e il nuovo mondo" con l’autrice Maristella Tagliaferro, ripartendo da facebook, ricostruisce un incredibile albero genalogico, scoprendo che un suo antenato di nome Bartolomeo, trasferitosi a Londra conobbe il drammaturgo William Shakespeare, e divenne musico alla corte di Elisabetta d’Inghilterra. La famiglia di Bartolomeo successivamente venne considerata “prominent” nella storia degli Stati Uniti - Ingresso libero - Contatti: info@prolococampigliadeiberici.it - 346.8697945

Domenica 29 ottobre - Dalle ore 10 - Parco di Villa Casavallle - Brendola: "La Lanterna Magica Racconta" - Rappresentazione teatrale itinerante ripetuto in 5 turni con la compagnia teatrale La Bottega Teatrale di Pappamondo - Le "Fade" erano un gran mistero, facevano parte di quella folta schiera di abitanti dei boschi e delle campagne che, da tempo immemorabile, popolavano i sogni e i racconti della gente - In caso di maltempo verrà rinviato al 12 novembre - Contatti: info@prolocobrendola.it - 349.8564654

Lunedì 31 ottobre - dalle 20.30 alle 23.30 - Castello Inferiore - Marostica: "Mysterium: La notte degli spiriti" con rappresentazione teatrale, percorsi guidati e degustazioni - Rievocazione dei misteri e delle paure, evocando gli spettri di alcuni illustri o sconosciuti abitanti del Castello Inferiore per ripercorrere mediante le loro vicende di vita e di morte la storia di Marostica attraverso i secoli fino ad arrivare al 1900 - Partenza dal portone in legno del castello - Evento è indicato sia per adulti che per famiglie con bambini - Biglietti: 8 euro - Contatti: info@marosticascacchi.it - 0424.72127

Sabato 4 novembre - ore 20 - Transit Farm - Fara Vicentino - "I personaggi mitici della valle del Cion: Il Sanguanelo, le Anguane e l'Orco" - Dopo la presentazione del festival a cura del presidente della Pro Loco di Fara Vicentino e delle autorità locali, ci sarà lo spettacolo con balletti in costume, musiche e rappresentazioni itineranti fino alle 22 - Al termine degustazione di prodotti tipici: pane cucinato nel forno a legna - "maroni" - "minestron coi fasoi" - Biglietti: 5 euro - Info: prolocofara@yahoo.it - 338.5359739.

Sabato 11 novembre - ore 18 - Villa Valmarana Bressan - Monticello Conte Otto: "Le streghe e i fantasmi di Borgo Vigardoletto" - Si inizierà con visite guidate alla Villa e con laboratori didattici per bambini - Alle 20 è proposta una cena con degustazione dei prodotti tipici, come la Carota Bianca De.Co., intervallata dallo spettacolo interattivo della Compagnia Teatrale Astichello che racconterà la leggenda con figuranti in costume - Biglietti: 3 euro - E’ richiesta la prenotazione - Contatti: prolocomco@gmail.com - 338.6195794.

Domenica 12 novembre - ore 17.30 - Villa Godi Maliverni - Lugo di Vicenza: "La rossa luce nel pozzo" - Le tragiche gesta del nobiluomo Marzio Godi, apparatenente ad una delle famiglie signorili della Pedemonatana Vicentina - Dopo il brindisi di benvenuto alle 18 nelle stanze affrescate della villa palladiana, ci sarà la rievocazione dell’atmosfera di luci ed ombre del XVII secolo con l’esibizione di ballerine e di voci narranti con sottofondo sonoro insieme ad un suggestivo spettacolo in costumi d’epoca nel salone principale della villa, costituito dalla lettura e dalla messa in scena di testi teatrali e di musica dal vivo - Biglietti: 10 euro intero - 8 euro ridotto soci UNPLI - Contatti: prolugo@tiscali.it - 0445.861655.

Sabato 18 novembre - ore 19.30 - Agriturismo L'Albara - Villaganzerla di Castegnero - via Pasine 22: "Il mistero delle antiche farine" - Racconti del prof. Galliano Rosset, fautore di diversi libri, dove racconta le tradizioni venete in tute le loro sfaccettture, come "Coltura e e Cultura della Vite in Veneto" - A seguire cena a base di prodotti a km 0 con altri aneddoti di intramezzo tra una pietanza e l’altra fino ad arrivare alle ciliegie sotto grappa, prodotto De.Co., offerte dalla Pro Loco di Castagnero - Prenotazione obbigatoria - Contatti: proloco.castegnero@libero.it - 340.1697881.

ELENCO MANIFESTAZIONI