Tutti seduti sulle scale di Palazzo Chiericati

L'amministrazione Rucco, non contenta di aver tolto le panchine indispensabili soprattutto per quei concittadini più anziani che faticano a deambulare e di aver annunciato di voler eliminare il Wi-Fi in alcune zone della città, da venerdì multerà da 25 a 500 euro chiunque oserà sedersi sulla scalinata di Palazzo Chiericati.

Noi rispondiamo con il sorriso (perché, sinceramente, non crediamo che i problemi della nostra città si risolvano togliendo connessioni dati, panchine e la possibilità di sedersi su alcuni scalini) e vi invitiamo a partecipare all'ultima grande seduta collettiva sulla scalinata di palazzo Chiericati, come ai vecchi tempi. Chi di noi, infatti, non ha mai passato qualche pomeriggio seduto su quei gradini?



Ci vediamo GIOVEDì ORE 18:30 sulla Scalinata di Palazzo Chiericati. Wi-Fi acceso, naturalmente.