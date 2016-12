"Trolls" al Cinema San Pietro di Montecchio Maggiore

Sabato 7 gennaio alle 21 e domenica 8 gennaio alle 15.30 il Cinema San Pietro ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore in via Matteotti 56 proietterà il film/cartone animato "Trolls" (Animazione - 2016 - 92' minuti) diretto da Mike Mitchell e Walt Dohrn e basato sulle "Troll Dolls" ideate da Thomas Dam. Casa di produzione: "Dream Works Animation". Distribuzione (Italia): "20th Century Fox". Trama del film: I "Troll" sono piccole creature dai capelli colorati, che vivono in uno stato quasi perpetuo di felicità, cantando, ballando ed abbracciandosi tutto il giorno. Tuttavia vengono scoperti dai Bergen, enormi creature che pensano di non poter provare allegria, e che si convincono di poterla ottenere mangiando un Troll. Re Peppy, sovrano dei Trolls, riesce però a scappare col suo popolo attraverso dei tunnel sotterranei il giorno in cui il principe dei Bergen, Gristle, avrebbe dovuto cibarsi del suo primo Troll. Prezzi: gratuito per bambini fino ai 3 anni; ridotto (meno di 9 anni) a 3 euro; intero (dai 9 nove anni) a 5 euro. Tessera 10 ingressi con un biglietto gratuito.

ELENCO CINEMA