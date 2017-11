Teatro a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 24 al 26 novembre

Felice weekend gentili lettori! Per tutte le vostre segnalazioni e/o eventi ---> www.vicenzatoday.it/social/segnalazioni/

GUIDA WEEKEND EVENTI TOP 15 A VICENZA E PROVINCIA - TUTTE LE GUIDE PER IL WEEKEND SUL TERRITORIO BERICO

SPECIALI:

SPECIALE AUTUNNO 2017: TUTTE LE SAGRE - FESTE - FIERE - MANIFESTAZIONI - MOSTRE MERCATO NEL VICENTINO

SPECIALE ARTE 2017: MUSEI - MONUMENTI - MOSTRE - VILLE - PARCHI A VICENZA E PROVINCIA

SPECIALE MERCATINI DI NATALE:

TOP MERCATINI DI NATALE 2017 A VICENZA E PROVINCIA - TUTTI I MERCATINI DI NATALE 2017 SUL TERRITORIO BERICO

WEEKEND SPETTACOLI TEATRO E DANZA:

Numerosi spettacoli di teatro e danza per il fine settimana da venerdì 24 a domenica 26 novembre tra cabaret, commedie, esibizioni, performance, rappresentazioni, opera lirica, artisti di strada, show anche nelle sagre, feste, manifestazioni nel vicentino.

In evidenza lo show "Night Circus" in prima nazionale al Teatro Comunale di Vicenza.

Continua la rassegne culturale degli Spettacoli di Mistero sul territorio berico con l'ultimo appuntamento sul terriorio berico a Montecchio Maggiore con "I Segreti di Villa Cordellina".

Per gli spettacoli per bambini in evidenza L'Odissea dei Bambini a cura del Teatro del Lemming all'AB 23 di Vicenza ed il 2° weekend dello show interattivo "Peter Pan alla ricerca della polvere di fata" al Castello di Thiene per due wekend consecutivi.